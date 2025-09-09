Алексей Миранчук: Погодные условия в матче с Катаром? Всем было жарко

Хавбек «Атланты» и сборной Россииподвел итоги товарищеского матча между сборными России и Катара. Футболист прокомментировал погодные условия, с которыми пришлось столкнуться игрокам.

«Что касается условий, то для всех жарко. Мы знали, куда едем, знали, что будет жарко, поэтому я рад, что все подошли профессионально, как обычно. Все были с холодной головой, ответственны. Рад, что забили, порадовали болельщиков.

Самые положительные эмоции, которые могут быть, от возвращения в сборную России. Всегда приятно вернуться сначала на родину, быть с командой, с ребятами, узнать их новости, как дела», — приводит слова Миранчука ТАСС.

7 cентября сборная России в гостях одолела Катар со счетом 4:1, Миранчук забил один из мячей.