Албания набрала 5 очков. Она сейчас третья, до второй позиции ей не хватает двух пунктов. В турнире у команды 4 поединка — две ничьи, победа и поражение.
Латвия имеет на один пункт меньше. за 4 тура команда один раз победила, дважды проиграла и раз сыграла вничью.
Команды встречались в прошлом туре и разошлись ничьей 1:1. Примечательно, что всего между ними было 5 игр и все закончились вничью.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.36 на победу Албании, 4.55 на ничью, 10.5 на победу Латвии.
- Эксперты LiveSport ждут от матча голевого размена. Ставки на матч они предложили в этом прогнозе.
- Искусственный интеллект рассчитывает на победу Албании со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Албания — Латвия смотрите на LiveCup.Run.
