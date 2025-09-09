Сборныесыграют 9 сентября в матче группы К квалификации на чемпионат мира. Начало в 21:45 мск.

Албания набрала 5 очков. Она сейчас третья, до второй позиции ей не хватает двух пунктов. В турнире у команды 4 поединка — две ничьи, победа и поражение.

Латвия имеет на один пункт меньше. за 4 тура команда один раз победила, дважды проиграла и раз сыграла вничью.

Команды встречались в прошлом туре и разошлись ничьей 1:1. Примечательно, что всего между ними было 5 игр и все закончились вничью.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.36 на победу Албании, 4.55 на ничью, 10.5 на победу Латвии.

Эксперты LiveSport ждут от матча голевого размена. Ставки на матч они предложили в этом прогнозе.

Искусственный интеллект рассчитывает на победу Албании со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Албания — Латвия смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.