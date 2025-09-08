ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 00:51
    • Алькарас победил Синнера и выиграл US Open
  • 12:00
    • Агент Тюкавина: Костантин может сыграть со «Спартаком»
  • 11:46
    • Захарян снова получил травму
  • 08:14
    • «Овьедо» хочет сыграть с «Зенитом» в октябре товарищеский матч
  • 00:00
    • Германия выиграла у Северной Ирландии, Словакия дожала Люксембург
    Все новости спорта

    Захарян снова получил травму

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Реал Сосьедад
    Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, полузащитник Арсен Захарян не принимал участие в сегодняшней тренировке «Реал Сосьедад».

    Арсен Захарян
    Арсен Захарян

    Причиной пропуска стал мышечный дискомфорт, поэтому медицинский штаб клуба принял решение поберечь 22-летнего футболиста.

    19 августа в пресс-службе баскского клуба заявили, что 22-летний россиянин тренируется без ограничений. С того времени команда сыграла две встречи, но в обеих Захарян просидел на скамейке запасных.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    За «Реал Сосьедад» россиянин играет с августа 2023 года. Всего за это время провел 44 матча, забил 2 мяча и сделал 3 ассиста. Последний раз Захарян выходил на поле в официальной игре 23 февраля 2025 года.

