Захарян снова получил травму

Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, полузащитникне принимал участие в сегодняшней тренировке

Причиной пропуска стал мышечный дискомфорт, поэтому медицинский штаб клуба принял решение поберечь 22-летнего футболиста.

19 августа в пресс-службе баскского клуба заявили, что 22-летний россиянин тренируется без ограничений. С того времени команда сыграла две встречи, но в обеих Захарян просидел на скамейке запасных.

За «Реал Сосьедад» россиянин играет с августа 2023 года. Всего за это время провел 44 матча, забил 2 мяча и сделал 3 ассиста. Последний раз Захарян выходил на поле в официальной игре 23 февраля 2025 года.