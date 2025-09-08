Романо: Онана близок к переходу в «Трабзонспор»

Голкипер «Манчестер Юнайтед»согласился на переход в турецкий клуб, информирует главный европейский инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 29-летний камерунец отправится в аренду без права выкупа контракта. Клубы уже между собой договорились и теперь ждут согласия Онаны для завершения сделки.

Вратарь сомневался, потому что хотел бороться за место в Премьер-лиге, но в итоге согласился на предложение, когда понял, что на него не рассчитывают в клубе.

Онана пришел в «МЮ» из итальянского «Интера» в июле 2023 года. Его контракт с британским клубом действует до 30 июня 2028 года.

В текущем сезоне он провел одну игру в Кубке английской лиги, пропустив два гола в матче против «Гримсби Таун» (2:2, 11:12 по пенальти).