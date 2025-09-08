Лионель Скалони — об участии Месси на ЧМ-2026: Мы должны оставить его в покое

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
«Я не могу сказать, какой процент игроков нынешнего состава поедет на ЧМ, потому что сам еще не знаю наверняка. Что касается Лео, я не говорил с ним о чемпионате мира. Я знаю, что он спокойно проведет это время, и что он этого заслуживает. Мы должны оставить его в покое», — цитирует Скалони Ole.
Ранее, в матче квалификации ЧМ, сборная Аргентины дома разгромила Венесуэлу со счетом 3:0. 38-летний Месси оформил дубль. Сообщалось, что эта игра стала его последним домашним матчем за национальную команду.