    «Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев». Онлайн, прямая трансляция
    • Хаби Алонсо — лучший тренер августа в Ла Лиге
    • Экс-наставник сборной Дании Каспер Юльманн возглавил «Байер»
    • Источник: «Рубин» согласовал трансфер защитника «Бургоса» Андерсона Арройо
    • Футболист «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию
    • Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана
    Лионель Скалони — об участии Месси на ЧМ-2026: Мы должны оставить его в покое

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался на тему возможного участия Лионеля Месси в чемпионате мира 2026 года.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Я не могу сказать, какой процент игроков нынешнего состава поедет на ЧМ, потому что сам еще не знаю наверняка. Что касается Лео, я не говорил с ним о чемпионате мира. Я знаю, что он спокойно проведет это время, и что он этого заслуживает. Мы должны оставить его в покое», — цитирует Скалони Ole.

    Ранее, в матче квалификации ЧМ, сборная Аргентины дома разгромила Венесуэлу со счетом 3:0. 38-летний Месси оформил дубль. Сообщалось, что эта игра стала его последним домашним матчем за национальную команду.

