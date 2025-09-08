Лионель Скалони — об участии Месси на ЧМ-2026: Мы должны оставить его в покое

Главный тренер сборнойвысказался на тему возможного участияв чемпионате мира 2026 года.

«Я не могу сказать, какой процент игроков нынешнего состава поедет на ЧМ, потому что сам еще не знаю наверняка. Что касается Лео, я не говорил с ним о чемпионате мира. Я знаю, что он спокойно проведет это время, и что он этого заслуживает. Мы должны оставить его в покое», — цитирует Скалони Ole.

Ранее, в матче квалификации ЧМ, сборная Аргентины дома разгромила Венесуэлу со счетом 3:0. 38-летний Месси оформил дубль. Сообщалось, что эта игра стала его последним домашним матчем за национальную команду.