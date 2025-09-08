ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Эзе прокомментировал свой переход в «Арсенал»

    Футбол АПЛ Арсенал Кристал Пэлас
    Недавний новичок лондонского «Арсенала» Эберечи Эзе рассказал, что всегда верил в предложение о трансфере со стороны «канониров».

    Эберечи Эзе
    Эберечи Эзе

    «Беспокоился ли я о том, что "Арсенал" не сделает предложение о трансфере? Нет. Потому что я играю в футбол. Это то, чем я занимаюсь, и где бы я ни был, я хочу быть лучшим, на что способен, и я уверен, что добьюсь этого, где бы я ни был. Я благодарен "Арсеналу" за то, что у меня есть возможность играть там и делать то, что я делаю, и я с нетерпением жду этого.

  • Сердце выбрало «Арсенал»: почему Эзе отверг «Тоттенхэм» и чем это может обернуться
  • Решение футболиста изменилось всего за сутки
  • 22/08/2025

    • Это особенное событие. И не каждому выпадает испытать такие моменты, но да, я стараюсь наслаждаться этим и принимать все как есть, насколько это возможно, потому что всегда что-то происходит. Всегда есть новая возможность и вызов, вот как я это вижу.

    Многое происходит. Для меня это весело. Вот почему я играю в футбол. Это те возможности, которые ты хочешь получить», — цитирует Эзе The Independent.

    Календарь и таблица АПЛ

    Летом 2025 года «Арсенал» подписал 27-летнего Эзе из «Кристал Пэлас», за который он выступал с 2020 года. В прошлом сезоне хавбек сыграл 43 матча, забил 14 мячей и сделал 11 ассистов.

