ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 23:50
    • Италия вырвала победу у Израиля в результативном матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:45
    • Швейцария разгромила Словению в квалификации ЧМ-2026, Швеция проиграла Косово
  • 23:43
    • Хорватия разгромила Черногорию в матче квалификации ЧМ-2026
  • 22:03
    • Гол Виноградова обеспечил «Торпедо» победу над СКА
  • 20:19
    • Источник: Защитник «Фенербахче» Джику подписал контракт со «Спартаком»
    Все новости спорта

    Шотландия выиграла у Беларуси в квалификации ЧМ-2026, Дания разбила Грецию

    Беларусь — Шотландия: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Белоруссии Футбол Белоруссии Сборная Шотландии Сборная Греции Сборная Дании
    В матче квалификации чемпионата мира сборная Беларуси в Венгрии уступила команде Шотландии со счетом 0:2.

    сборная Шотландии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    сборная Шотландии

    Победу шотландцам принесли гол Че Адамса и автогол Захара Волкова.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа C
    Беларусь — Шотландия 0:2
    Голы: 0:1 Че Адамс (43'), 0:2 Захар Волков (автогол) (65') Беларусь: Фёдор Лапоухов, Егор Пархоменко, Захар Волков (Никита Демченко, 72'), Сергей Карпович (Вадим Пигас, 46'), Владислав Калинин, Макс Эбон, Кирилл Печенин (Владислав Малькевич, 72'), Pavel Zabelin, Maksim Myakish (Валерий Громыко, 65'), Yevgeniy Malashevich (Трофим Мельниченко, 46'), German Barkovsky Шотландия: Ангус Ганн, Эндрю Робертсон, Скотт Маккена, Джон Сауттар, Макс Джонстон (Аарон Хики, 74'), Скотт МакТоминай (Леннон Миллер, 90'), Льюис Фергюсон, Билли Гилмор (Кенни Маклин, 82'), Джон МакГинн, Че Адамс (Линдон Дайкс, 83'), Ben Gannon Doak (Райан Кристи, 74') Предупреждения: Ben Gannon Doak (51'), Владислав Калинин (52'), Трофим Мельниченко (90 + 3')

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    В параллельной игре сборная Дании на выезде разгромила команду Греции со счетом 3:0.

    Забитыми мячами в этой игре смогли отличиться Миккель Дамсгаар, Андреас Кристенсен и Расмус Хейлунн.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа C
    Греция — Дания 0:3
    Голы: 0:1 Миккель Дамсгор (32'), 0:2 Андреас Кристенсен (62'), 0:3 Расмус Хёйлунн (81') Греция: Константинос Цолакис, Георгиос Ваяннидис, Константинос Мавропанос, Константинос Цимикас, Константинос Кульеракис, Димитриос Курбелис (Манолис Сиопис, 63'), Христос Зафейрис (Фотис Иоаннидис, 75'), Константинос Карецас (Анастасиос Бакасетас, 46'), Яннис Константелиас (Георгиос Масурас, 46'), Христос Дзолис (Димитриос Пелькас, 83'), Вангелис Павлидис Дания: Каспер Шмейхель, Йоаким Мехле (Альберт Грёнбек, 90'), Андреас Кристенсен, Йоаким Андерсен, Расмус Кристенсен, Миккель Дамсгор (Matt O'Riley, 83'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мортен Юльманн, Виктор Фрохольдт (Якоб Бруун Ларсен, 82'), Мика Биерет (Расмус Хёйлунн, 63'), Андреас Сков Ольсен (Патрик Доргу, 63') Предупреждения: Константинос Кульеракис (45 + 1'), Йоаким Мехле (68')

    После этих игр в активе Дании и Шотландии по 4 очка. У Греции 3 балла, а у Беларуси — 0.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Израиля доставит проблемы итальянцам?
  • Израиль — Италия. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • Хорваты вновь забьют много голов?
  • Хорватия — Черногория. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Шотландия будет мчаться к победе
  • Беларусь — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Перу — Парагвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чили — Уругвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Мансури — Эала
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры