Шотландия выиграла у Беларуси в квалификации ЧМ-2026, Дания разбила Грецию

В матче квалификации чемпионата мира сборнаяв Венгрии уступила командесо счетом 0:2.

Победу шотландцам принесли гол Че Адамса и автогол Захара Волкова.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа C Беларусь — Шотландия 0:2 Голы: 0:1 Че Адамс (43'), 0:2 Захар Волков (автогол) (65') Беларусь: Фёдор Лапоухов, Егор Пархоменко, Захар Волков (Никита Демченко, 72'), Сергей Карпович (Вадим Пигас, 46'), Владислав Калинин, Макс Эбон, Кирилл Печенин (Владислав Малькевич, 72'), Pavel Zabelin, Maksim Myakish (Валерий Громыко, 65'), Yevgeniy Malashevich (Трофим Мельниченко, 46'), German Barkovsky Шотландия: Ангус Ганн, Эндрю Робертсон, Скотт Маккена, Джон Сауттар, Макс Джонстон (Аарон Хики, 74'), Скотт МакТоминай (Леннон Миллер, 90'), Льюис Фергюсон, Билли Гилмор (Кенни Маклин, 82'), Джон МакГинн, Че Адамс (Линдон Дайкс, 83'), Ben Gannon Doak (Райан Кристи, 74') Предупреждения: Ben Gannon Doak (51'), Владислав Калинин (52'), Трофим Мельниченко (90 + 3')

В параллельной игре сборная Дании на выезде разгромила команду Греции со счетом 3:0.

Забитыми мячами в этой игре смогли отличиться Миккель Дамсгаар, Андреас Кристенсен и Расмус Хейлунн.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа C Греция — Дания 0:3 Голы: 0:1 Миккель Дамсгор (32'), 0:2 Андреас Кристенсен (62'), 0:3 Расмус Хёйлунн (81') Греция: Константинос Цолакис, Георгиос Ваяннидис, Константинос Мавропанос, Константинос Цимикас, Константинос Кульеракис, Димитриос Курбелис (Манолис Сиопис, 63'), Христос Зафейрис (Фотис Иоаннидис, 75'), Константинос Карецас (Анастасиос Бакасетас, 46'), Яннис Константелиас (Георгиос Масурас, 46'), Христос Дзолис (Димитриос Пелькас, 83'), Вангелис Павлидис Дания: Каспер Шмейхель, Йоаким Мехле (Альберт Грёнбек, 90'), Андреас Кристенсен, Йоаким Андерсен, Расмус Кристенсен, Миккель Дамсгор (Matt O'Riley, 83'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мортен Юльманн, Виктор Фрохольдт (Якоб Бруун Ларсен, 82'), Мика Биерет (Расмус Хёйлунн, 63'), Андреас Сков Ольсен (Патрик Доргу, 63') Предупреждения: Константинос Кульеракис (45 + 1'), Йоаким Мехле (68')

После этих игр в активе Дании и Шотландии по 4 очка. У Греции 3 балла, а у Беларуси — 0.