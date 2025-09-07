Испания поиздевалась над Турцией в матче квалификации ЧМ-2026

В матче квалификации чемпионата мира сборнаяна выезде разгромила командусо счетом 6:0.

Автором хет-трика в этой игре стал Микель Мерино. Также дубль смог записать на свой счет Педри. Еще один гол в активе Феррана Торреса.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа E Турция — Испания 0:6 Голы: 0:1 Педри (6'), 0:2 Микель Мерино (22'), 0:3 Микель Мерино (45 + 1'), 0:4 Ферран Торрес (53'), 0:5 Микель Мерино (58'), 0:6 Педри (63') Турция: Угурджан Чакыр, Мерт Мюльдюр (Зеки Челик, 64'), Мерих Демирал, Абдюлькерим Бардакджи, Эрен Эврен Эльмалы (Ферди Кадиоглу, 64'), Исмаиль Юксек (Салих Озкан, 82'), Хакан Чалханоглу (Оркун Кёкчю, 68'), Юнус Акгюн (Огуз Айдын, 46'), Арда Гюлер, Керем Актюркоглу, Кенан Йылдыз Испания: Унай Симон, Марк Кукурелья, Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль (Фермин Лопес, 68'), Мартин Субименди (Родриго Эрнандес, 73'), Микель Мерино, Педро Порро, Нико Уильямс (Ферран Торрес, 44'), Ламин Ямаль (Альваро Мората, 73'), Педри (Хорхе де Фрутос, 68'), Дин Хейзен

После этой игры в активе Испании шесть очков и первое место в группе. У Турции осталось три балла и третья строчка.