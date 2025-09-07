Кассьерра — о победе «Зенита»: Получили хорошую практику и порадовали зрителей

Нападающийвысказался о победе своей команды в товарищеском матче против(5:3).

«Очень важно всегда в международную паузу проводить товарищеские встречи для поддержания игрового ритма. Второй раз за год встретились со "Сьоном", одержали победу. Считаю, что самое важное, что мы получили хорошую практику и порадовали зрителей.

Меня называют грозой "Сьона"? Для меня самое важное — помогать команде. И сегодня победила команда, это важно. Все мы провели очень хороший матч. Сейчас сосредоточимся на подготовке — впереди два непростых и важных выездных матча, так что сейчас все мысли о предстоящей игре с Балтикой», — приводит слова Кассьерры официальный сайт клуба.

Напомним, что форвард оформил дубль в ворота «Сьона» в товарищеском матче, отличившись на 11-й и 28-й минутах.

В следующем матче «Зенит» сыграет против «Балтики» в рамках РПЛ 14-го сентября.