ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон КордобаНакаленная обстановка. Станут ли слова Кордобы про уход из «Краснодара» реальностью?
  • 21:09
    • «Зенит» одолел «Сьон» в результативном товарищеском матче
  • 20:57
    • Дубли Роналду и Феликса обеспечили победу Португалии в матче против Армении
  • 20:52
    • Англия всухую обыграла Андорру в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:49
    • Дубль Джеко помог Боснии и Герцеговине обыграть Сан-Марино в квалификации ЧМ-2026
  • 23:16
    • Соболев — о невызове в сборную России: Карпин так решил, значит, так надо
    Все новости спорта

    Кассьерра — о победе «Зенита»: Получили хорошую практику и порадовали зрителей

    Футбол Товарищеские матчи Футбол России Зенит Сьон
    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о победе своей команды в товарищеском матче против «Сьона» (5:3).

    Матео Кассьерра — нападающий «Зенита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матео Кассьерра — нападающий «Зенита»

    «Очень важно всегда в международную паузу проводить товарищеские встречи для поддержания игрового ритма. Второй раз за год встретились со "Сьоном", одержали победу. Считаю, что самое важное, что мы получили хорошую практику и порадовали зрителей.

    Меня называют грозой "Сьона"? Для меня самое важное — помогать команде. И сегодня победила команда, это важно. Все мы провели очень хороший матч. Сейчас сосредоточимся на подготовке — впереди два непростых и важных выездных матча, так что сейчас все мысли о предстоящей игре с Балтикой», — приводит слова Кассьерры официальный сайт клуба.

  • Купи-продай. Стоит ли «Зениту» отпускать Жерсона в Саудовскую Аравию?
  • Петербуржцы хотят получить не менее 50 млн евро
  • 03/09/2025

    • Напомним, что форвард оформил дубль в ворота «Сьона» в товарищеском матче, отличившись на 11-й и 28-й минутах.

    В следующем матче «Зенит» сыграет против «Балтики» в рамках РПЛ 14-го сентября.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Катар и Россия забьют друг другу
  • Катар — Россия. Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Сможет ли Бельгия разгромить Казахстан?
  • Бельгия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Синнер обыграет Алькараса и защитит титул чемпиона US Open?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Катар — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бельгия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Турция — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Германия — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Литва — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Грузия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры