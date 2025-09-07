1-й таймГрузия — БолгарияОнлайн
    Хвича КварацхелияГрузия — Болгария. Онлайн, прямая трансляция
    Источник: Бруну Фернандеш отказался переходить в чемпионат Саудовской Аравии летом

    Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш летом отклонил предложения от трtх саудовских клубов — «Аль-Хиляля», «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада», сообщает talkSPORT.

    Бруну Фернандеш
    Бруну Фернандеш

    Источник сообщает, что в конце июля к футболисту обратился «Аль-Хиляль», однако Бруну заявил о намерении продолжить выступления в Европе как минимум еще один сезон. Португалец напрямую отказал своему соотечественнику и капитану «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

    Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с зимы 2020 года. За это время он провел 294 матча во всех турнирах, забил 99 голов и сделал 86 результативных передач. Его текущий контракт рассчитан до лета 2027 года.

