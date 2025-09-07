Полузащитник и капитанлетом отклонил предложения от трtх саудовских клубов —, сообщает talkSPORT.

Источник сообщает, что в конце июля к футболисту обратился «Аль-Хиляль», однако Бруну заявил о намерении продолжить выступления в Европе как минимум еще один сезон. Португалец напрямую отказал своему соотечественнику и капитану «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с зимы 2020 года. За это время он провел 294 матча во всех турнирах, забил 99 голов и сделал 86 результативных передач. Его текущий контракт рассчитан до лета 2027 года.