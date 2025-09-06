Орлов: Дзюба в сборной России может быть полезнее того же Мусаева

«По большому счёту Дзюба может быть полезнее того же Мусаева. Он хотя бы гол может забить или ещё что-то полезное сделать. Да, он не так мобилен и быстр, но мастерство-то никуда не делось. Если бы Россия играла на большом турнире, логичнее было бы хотя бы на 20 минут выпускать Дзюбу, того же Соболева. Они бы создавали остроту у чужих ворот. А пока у нашей сборной нет атакующего копья. Где-то есть Тюкавин, но он тоже не мощный парень, не атлет. Он техничный, быстрый, может убежать, но кто будет вести силовую борьбу? Без этого в чужой штрафной не добиться успеха.
Все эти проблемы вскрылись в игре с Иорданией. Хорошо, что такой матч организовали, а игроки пусть сами себе дают оценку. Они сразу почувствовали, в чём сопернику проигрывают», — заявил Орлов «Чемпионату».
Ранее сборная России провела товарищеский матч с Иорданией. Встреча закончилась вничью 0:0.