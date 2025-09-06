2-й таймЛатвия — СербияОнлайн
    Латвия — Сербия. Онлайн, прямая трансляция
    Орлов: Дзюба в сборной России может быть полезнее того же Мусаева

    Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что форвард «Акрона» Артём Дзюба мог бы быть полезнее для сборной России, чем вызванный нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «По большому счёту Дзюба может быть полезнее того же Мусаева. Он хотя бы гол может забить или ещё что-то полезное сделать. Да, он не так мобилен и быстр, но мастерство-то никуда не делось. Если бы Россия играла на большом турнире, логичнее было бы хотя бы на 20 минут выпускать Дзюбу, того же Соболева. Они бы создавали остроту у чужих ворот. А пока у нашей сборной нет атакующего копья. Где-то есть Тюкавин, но он тоже не мощный парень, не атлет. Он техничный, быстрый, может убежать, но кто будет вести силовую борьбу? Без этого в чужой штрафной не добиться успеха.

    Все эти проблемы вскрылись в игре с Иорданией. Хорошо, что такой матч организовали, а игроки пусть сами себе дают оценку. Они сразу почувствовали, в чём сопернику проигрывают», — заявил Орлов «Чемпионату».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Ранее сборная России провела товарищеский матч с Иорданией. Встреча закончилась вничью 0:0.

