В группе К европейского отборочного цикла на чемпионат мира встретятся команды. Поединок состоится 6 сентября в 16:00 по мск на стадионе «Даугавас» в Риге.

У команд паритет по очкам. Обе имеют по 4 пункта. Победитель пары выйдет на 2-е место, поэтому важность поединка для участников сложно переоценить.

Латвия смогла выиграть только у аутсайдера Андорры. С Англией хозяева не справились, с Албанией сыграли вничью. Сербия еще не проигрывала. Гости победили Андорру и разошлись миром с Албанией. Матч должен расставить всех по своим местам.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 10.7 на победу Латвии, 5.00 на ничью, 1.30 на победу Сербии.

Прогноз экспертов LiveSport можно прочитать здесь. Они рассказали, будут ли у Сербии проблемы с Латвией.

Искусственный интеллект пришел к выводу, что победителем матча будет Латвия при счете 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Латвия — Сербия смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.