    «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс». Онлайн, прямая трансляция
  • 15:15
    • Кирилл Глебов проведет в лазарете около трех-четырех недель
  • 13:16
    • Гаттузо высказался о разгромной победе Италии над Эстонией
  • 14:51
    • Зидан близок к назначению главным тренером «Фенербахче»
  • 12:19
    • Захарян снова сменил игровой номер в «Реал Сосьедад»
  • 07:19
    • Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
    В группе К европейского отборочного цикла на чемпионат мира встретятся команды Латвии и Сербии. Поединок состоится 6 сентября в 16:00 по мск на стадионе «Даугавас» в Риге.

    У команд паритет по очкам. Обе имеют по 4 пункта. Победитель пары выйдет на 2-е место, поэтому важность поединка для участников сложно переоценить.

    Латвия смогла выиграть только у аутсайдера Андорры. С Англией хозяева не справились, с Албанией сыграли вничью. Сербия еще не проигрывала. Гости победили Андорру и разошлись миром с Албанией. Матч должен расставить всех по своим местам.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 10.7 на победу Латвии, 5.00 на ничью, 1.30 на победу Сербии.

    • Прогноз экспертов LiveSport можно прочитать здесь. Они рассказали, будут ли у Сербии проблемы с Латвией.

    • Искусственный интеллект пришел к выводу, что победителем матча будет Латвия при счете 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Латвия — Сербия смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

