У команд паритет по очкам. Обе имеют по 4 пункта. Победитель пары выйдет на 2-е место, поэтому важность поединка для участников сложно переоценить.
Латвия смогла выиграть только у аутсайдера Андорры. С Англией хозяева не справились, с Албанией сыграли вничью. Сербия еще не проигрывала. Гости победили Андорру и разошлись миром с Албанией. Матч должен расставить всех по своим местам.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 10.7 на победу Латвии, 5.00 на ничью, 1.30 на победу Сербии.
- Прогноз экспертов LiveSport можно прочитать здесь. Они рассказали, будут ли у Сербии проблемы с Латвией.
- Искусственный интеллект пришел к выводу, что победителем матча будет Латвия при счете 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Латвия — Сербия смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.