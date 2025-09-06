ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Будут ли у Сербии проблемы в Латвии?

    Латвия — Сербия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 и ставка за 2.00

    Прогноз и ставки на Латвия — Сербия
    Душан Влахович (Сербия)
    6 сентября в 4-м туре квалификации чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Латвия и Сербия. Начало встречи — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Латвия — Сербия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа K 06 Сентября 2025 года

    Латвия

  • Рига
    •  Латвия 16:00 Сербия

    Сербия

  • Белград
    Латвия

    Турнирное положение: латвийская национальная команда достаточно неплохо стартовала в квалификации к чемпионату мира.

    В настоящий момент латвийцы имеют в своем активе четыре очка и занимает четвертое место в турнирной таблице группы.

    Латвия — Сербия: коэффициенты букмекеров

    «Красно-бело-красные» смогли два раза поразить ворота соперника и четыре раза пропустили в свои.

    Последние матчи: главная команда Латвии в июне сыграла вничью с Албанией (1:1) и Азербайджаном (0:0).

    До этого «11 волков» проиграли Англии (3:0), но выиграли у Андорры (1:0).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Перед этим Латвия также уступила Армении (1:2) и Северной Македонии (0:1) в Лиге наций.

    Не сыграют: все вызванные футболисты латвийской «националки» в строю.

    Состояние команды: подопечные Паоло Николато, конечно, вряд ли смогут выйти на Мундиаль, однако в отборе сборная Латвии стартовала достаточно неплохо. Думается, что максимумом команды в этом отборе будет третье место.

    Команда еще не выступала на чемпионатах мира и в настоящий момент сборная Латвии состав тоже не для мирового чемпионата, но можно сказать точно, что футболисты из Латвии могут вполне дать бой любому сопернику.

    Сербия

    Турнирное положение: сербы тоже достаточно неплохо стартовали в квалификации на мировой чемпионат.

    «Белые орлы» смогли набрать четыре очка в двух матчах и идут на третьем месте в группе.

    • Сербская «националка» еще не пропускала в этом отборе, а вот забить смогли три мяча.

    Последние матчи: в июне главная команда Сербии разгромила Андорру (3:0) и сыграла вничью (0:0).

    До этого в марте Сербия выиграла у Австрии (2:0) и поделила очки с Австрией (1:1).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: подопечные Драгана Стойковича являются претендентами на выход на Мундиаль. Главными соперниками сборной Сербии видятся албанцы, с которыми они должны бороться за вторую строчку, поскольку тягаться с Англией вряд ли получится.

    Сербы принимали участие в последних двух чемпионатах мира и намерены сделать все, чтобы не изменять традиции и снова поехать на Мундиаль. У команды все для этого есть.

    Статистика для ставок

    • Латвия проиграла только 1 из последних 4 матчей

    • Сербия не проигрывает на протяжении 6 матчей

    • Латвия и Сербия еще не играли между собой

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Сербия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.10, а победа Латвии — в 10.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.77 и 2.07.

    Прогноз: сербы, конечно, сильнее своего соперника и должны уверенно побеждать.

    Ставка: победа Сербии с форой-1,5 за 2.00.

    Прогноз: игра может получиться результативной, ведь Сербия будет идти вперед и забивать.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.25.

    Латвия — Сербия: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 06.09.202516:00. Будут ли у Сербии проблемы в Латвии?
