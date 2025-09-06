Латвия — Сербия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 и ставка за 2.00

Латвия
Турнирное положение: латвийская национальная команда достаточно неплохо стартовала в квалификации к чемпионату мира.
В настоящий момент латвийцы имеют в своем активе четыре очка и занимает четвертое место в турнирной таблице группы.
Латвия — Сербия: коэффициенты букмекеров
«Красно-бело-красные» смогли два раза поразить ворота соперника и четыре раза пропустили в свои.
Последние матчи: главная команда Латвии в июне сыграла вничью с Албанией (1:1) и Азербайджаном (0:0).
До этого «11 волков» проиграли Англии (3:0), но выиграли у Андорры (1:0).
Перед этим Латвия также уступила Армении (1:2) и Северной Македонии (0:1) в Лиге наций.
Не сыграют: все вызванные футболисты латвийской «националки» в строю.
Состояние команды: подопечные Паоло Николато, конечно, вряд ли смогут выйти на Мундиаль, однако в отборе сборная Латвии стартовала достаточно неплохо. Думается, что максимумом команды в этом отборе будет третье место.
Команда еще не выступала на чемпионатах мира и в настоящий момент сборная Латвии состав тоже не для мирового чемпионата, но можно сказать точно, что футболисты из Латвии могут вполне дать бой любому сопернику.
Сербия
Турнирное положение: сербы тоже достаточно неплохо стартовали в квалификации на мировой чемпионат.
«Белые орлы» смогли набрать четыре очка в двух матчах и идут на третьем месте в группе.
Сербская «националка» еще не пропускала в этом отборе, а вот забить смогли три мяча.
Последние матчи: в июне главная команда Сербии разгромила Андорру (3:0) и сыграла вничью (0:0).
До этого в марте Сербия выиграла у Австрии (2:0) и поделила очки с Австрией (1:1).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Драгана Стойковича являются претендентами на выход на Мундиаль. Главными соперниками сборной Сербии видятся албанцы, с которыми они должны бороться за вторую строчку, поскольку тягаться с Англией вряд ли получится.
Сербы принимали участие в последних двух чемпионатах мира и намерены сделать все, чтобы не изменять традиции и снова поехать на Мундиаль. У команды все для этого есть.
Статистика для ставок
- Латвия проиграла только 1 из последних 4 матчей
- Сербия не проигрывает на протяжении 6 матчей
- Латвия и Сербия еще не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Сербия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.10, а победа Латвии — в 10.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.77 и 2.07.
Прогноз: сербы, конечно, сильнее своего соперника и должны уверенно побеждать.
Ставка: победа Сербии с форой-1,5 за 2.00.
Прогноз: игра может получиться результативной, ведь Сербия будет идти вперед и забивать.
Ставка: тотал больше 3 за 2.25.