Латвия — Сербия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 и ставка за 2.00

6 сентября в 4-м туре квалификации чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Латвия и Сербия. Начало встречи — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Латвия — Сербия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Латвия

.SubTitle

Турнирное положение: латвийская национальная команда достаточно неплохо стартовала в квалификации к чемпионату мира.

В настоящий момент латвийцы имеют в своем активе четыре очка и занимает четвертое место в турнирной таблице группы.

«Красно-бело-красные» смогли два раза поразить ворота соперника и четыре раза пропустили в свои.

Последние матчи: главная команда Латвии в июне сыграла вничью с Албанией (1:1) и Азербайджаном (0:0).

До этого «11 волков» проиграли Англии (3:0), но выиграли у Андорры (1:0).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Перед этим Латвия также уступила Армении (1:2) и Северной Македонии (0:1) в Лиге наций.

Не сыграют: все вызванные футболисты латвийской «националки» в строю.

Состояние команды: подопечные Паоло Николато, конечно, вряд ли смогут выйти на Мундиаль, однако в отборе сборная Латвии стартовала достаточно неплохо. Думается, что максимумом команды в этом отборе будет третье место.

Команда еще не выступала на чемпионатах мира и в настоящий момент сборная Латвии состав тоже не для мирового чемпионата, но можно сказать точно, что футболисты из Латвии могут вполне дать бой любому сопернику.

Сербия

Турнирное положение: сербы тоже достаточно неплохо стартовали в квалификации на мировой чемпионат.

«Белые орлы» смогли набрать четыре очка в двух матчах и идут на третьем месте в группе.

Сербская «националка» еще не пропускала в этом отборе, а вот забить смогли три мяча.

Последние матчи: в июне главная команда Сербии разгромила Андорру (3:0) и сыграла вничью (0:0).

До этого в марте Сербия выиграла у Австрии (2:0) и поделила очки с Австрией (1:1).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Драгана Стойковича являются претендентами на выход на Мундиаль. Главными соперниками сборной Сербии видятся албанцы, с которыми они должны бороться за вторую строчку, поскольку тягаться с Англией вряд ли получится.

Сербы принимали участие в последних двух чемпионатах мира и намерены сделать все, чтобы не изменять традиции и снова поехать на Мундиаль. У команды все для этого есть.

Статистика для ставок

Латвия проиграла только 1 из последних 4 матчей

Сербия не проигрывает на протяжении 6 матчей

Латвия и Сербия еще не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сербия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.10, а победа Латвии — в 10.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.77 и 2.07.

Прогноз: сербы, конечно, сильнее своего соперника и должны уверенно побеждать.

Ставка: победа Сербии с форой-1,5 за 2.00.

Прогноз: игра может получиться результативной, ведь Сербия будет идти вперед и забивать.

Ставка: тотал больше 3 за 2.25.