    Томас ТухельЧетыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026
  • 13:16
    • Гаттузо высказался о разгромной победе Италии над Эстонией
  • 12:19
    • Захарян снова сменил игровой номер в «Реал Сосьедад»
  • 08:24
    • Кэри Прайс покидает «Монреаль»
  • 07:19
    • Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
  • 00:51
    • Алькарас одолел Джоковича и пробился в финал US Open — 2025
    Все новости спорта

    Доргу: Уход Хейлунна из «МЮ» стал для нас неожиданностью

    Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Левый защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Патрик Доргу прокомментировал уход из стана манкунианцев Расмуса Хейлунна.

    Патрик Доргу
    Патрик Доргу

    «Так уж устроен футбол. Никогда не знаешь, когда придёт твоя очередь двигаться дальше. В случае с уходом Кристиана Эриксена мы знали, что так и будет. Но что пришлось уйти Расмусу, пожалуй, стало для нас шоком. Я много общался с ним и чувствовал, к чему всё идёт. Надеюсь, теперь мы будем видеться каждый раз в сборной», — цитирует Доргу Ekstra Bladet.

  • Вчера

    • Предстоящий сезон 22-летний датский нападающий проведет в составе «Наполи» на правах аренды справом выкупа за 44 млн евро. Ранее Хейлунн уже играл в Серии А за «Аталанту» и оттуда перебрался в «МЮ».

