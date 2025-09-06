Доргу: Уход Хейлунна из «МЮ» стал для нас неожиданностью

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Даниипрокомментировал уход из стана манкунианцев

«Так уж устроен футбол. Никогда не знаешь, когда придёт твоя очередь двигаться дальше. В случае с уходом Кристиана Эриксена мы знали, что так и будет. Но что пришлось уйти Расмусу, пожалуй, стало для нас шоком. Я много общался с ним и чувствовал, к чему всё идёт. Надеюсь, теперь мы будем видеться каждый раз в сборной», — цитирует Доргу Ekstra Bladet.

Предстоящий сезон 22-летний датский нападающий проведет в составе «Наполи» на правах аренды справом выкупа за 44 млн евро. Ранее Хейлунн уже играл в Серии А за «Аталанту» и оттуда перебрался в «МЮ».