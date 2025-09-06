Шотландия сдержала Данию и увезла громкую ничью из Копенгагена

На «Паркене» публика готовилась к традиционному давлению красно-белых, однако первые минуты разрушили этот сценарий. Шотландцы вышли агрессивно и даже чуть нахально — прессинг, резкие атаки через фланги, борьба за каждый метр. Дания оказалась прижата к своей штрафной, и только умение Суттара и Хэнли страховать партнёров удержало равновесие.
Уже к середине тайма у гостей возникло два момента. Сначала Джон Макгинн неожиданно остался один у дальней штанги, но пробил мимо. Затем Райан Кристи в падении головой не попал в створ после прострела. Дания в ответ долго владела мячом, но без привычной остроты — давление напоминало больше перепасовку, чем штурм.
Настоящие шансы были у Шотландии
После перерыва стало ясно: это не случайность, а осознанный план Кларка. Его команда продолжала провоцировать ошибки хозяев и ловить их на медленных передачах. Самый яркий эпизод — сольный прорыв Скотта Мактоминея, который ушёл от двух соперников и вышел почти к вратарю, но Каспер Шмейхель выставил ногу и спас.
Линдон Дайкс упустил шанс, о котором ещё долго будут вспоминать: после передачи Че Адамса он обязан был бить в ход, но замешкался, позволив защитнику накрыть. Дания ответила дальним ударом Хёйберга — и всё. Для команды уровня хозяев этого явно было мало.
ВАР и нервы трибун
Главный скандал вечера случился на 75-й минуте. Макс Джонстон рукой прервал выход датчанина один на один. Весь «Паркен» уже видел красную карточку, но арбитр, просмотрев повтор, оставил лишь жёлтую. Хозяева и болельщики взорвались негодованием — решение не изменилось.
Финальные минуты стали осадой ворот Ганна. Самый острый момент создал Рамус Хёйлунн, но шотландский вратарь вытащил мяч в акробатическом прыжке. Шотландия устояла — и это было воспринято как маленькая победа.
Стив Кларк после матча был спокоен: «Это только одно очко, но оно добыто трудом всей команды. Такой дисциплины мы и добивались».
Брайан Ример, напротив, признал, что Дания не нашла ключей: «Мы слишком много катали мяч и слишком мало создавали. Шотландия была готова, а мы — нет».
Ничья может стать ключевой в борьбе за ЧМ
Для Шотландии это не просто стартовое очко. Команда показала, что умеет не только страдать в обороне, но и создавать моменты на поле соперника. Такой футбол даёт реальную надежду впервые с 1998 года прорваться на чемпионат мира.
Для Дании же результат болезненный. На фоне победы Греции над Беларусью 5:1 потеря очков дома — тревожный сигнал. Игра без креатива и без выраженных лидеров в атаке оставляют слишком много вопросов.
Вечер на «Паркене» стал очередным подтверждением: громкие имена и статус фаворита ничего не значат без идей и решимости. Шотландия же показала характер и готовность бороться за мечту целой страны.