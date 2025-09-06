Шотландия сдержала Данию и увезла громкую ничью из Копенгагена

В Копенгагене ожидали мощного начала хозяев, но вместо этого зрители увидели жёсткий матч, в котором дисциплинированная и цепкая Шотландия оставила Данию без голов. Команда Стива Кларка не только выстояла, но и имела реальные моменты, чтобы впервые за 50 лет победить на датской земле.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа C Дания — Шотландия 0:0 Дания: Каспер Шмейхель, Расмус Кристенсен, Йоаким Андерсен, Андреас Кристенсен, Йоаким Мехле, Мортен Юльманн, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Миккель Дамсгор, Андерс Драйер (Виктор Фрохольдт, 74'), Каспер Дольберг (Альберт Грёнбек, 61'), Мика Биерет (Расмус Хёйлунн, 74') Шотландия: Ангус Ганн, Эндрю Робертсон, Грант Хэнли, Джон Сауттар, Райан Кристи (Кенни Маклин, 83'), Джон МакГинн, Льюис Фергюсон, Скотт МакТоминай, Аарон Хики (Макс Джонстон, 69'), Линдон Дайкс (Ben Gannon Doak, 83'), Че Адамс (Джордж Хирст, 83') Предупреждения: Пьер-Эмиль Хёйбьерг (4'), Аарон Хики (36'), Райан Кристи (44'), Льюис Фергюсон (58'), Макс Джонстон (71'), Че Адамс (77'), Йоаким Андерсен (85'), Виктор Фрохольдт (90 + 1')

На «Паркене» публика готовилась к традиционному давлению красно-белых, однако первые минуты разрушили этот сценарий. Шотландцы вышли агрессивно и даже чуть нахально — прессинг, резкие атаки через фланги, борьба за каждый метр. Дания оказалась прижата к своей штрафной, и только умение Суттара и Хэнли страховать партнёров удержало равновесие.

Уже к середине тайма у гостей возникло два момента. Сначала Джон Макгинн неожиданно остался один у дальней штанги, но пробил мимо. Затем Райан Кристи в падении головой не попал в створ после прострела. Дания в ответ долго владела мячом, но без привычной остроты — давление напоминало больше перепасовку, чем штурм.

Дания — Шотландия gettyimages.com

Настоящие шансы были у Шотландии

После перерыва стало ясно: это не случайность, а осознанный план Кларка. Его команда продолжала провоцировать ошибки хозяев и ловить их на медленных передачах. Самый яркий эпизод — сольный прорыв Скотта Мактоминея, который ушёл от двух соперников и вышел почти к вратарю, но Каспер Шмейхель выставил ногу и спас.

Линдон Дайкс упустил шанс, о котором ещё долго будут вспоминать: после передачи Че Адамса он обязан был бить в ход, но замешкался, позволив защитнику накрыть. Дания ответила дальним ударом Хёйберга — и всё. Для команды уровня хозяев этого явно было мало.

Шотландия — Дания gettyimages.com

ВАР и нервы трибун

Главный скандал вечера случился на 75-й минуте. Макс Джонстон рукой прервал выход датчанина один на один. Весь «Паркен» уже видел красную карточку, но арбитр, просмотрев повтор, оставил лишь жёлтую. Хозяева и болельщики взорвались негодованием — решение не изменилось.

Финальные минуты стали осадой ворот Ганна. Самый острый момент создал Рамус Хёйлунн, но шотландский вратарь вытащил мяч в акробатическом прыжке. Шотландия устояла — и это было воспринято как маленькая победа.

Дания — Шотландия gettyimages.com

Стив Кларк после матча был спокоен: «Это только одно очко, но оно добыто трудом всей команды. Такой дисциплины мы и добивались».

Брайан Ример, напротив, признал, что Дания не нашла ключей: «Мы слишком много катали мяч и слишком мало создавали. Шотландия была готова, а мы — нет».

Ничья может стать ключевой в борьбе за ЧМ

Для Шотландии это не просто стартовое очко. Команда показала, что умеет не только страдать в обороне, но и создавать моменты на поле соперника. Такой футбол даёт реальную надежду впервые с 1998 года прорваться на чемпионат мира.

Дания — Шотландия gettyimages.com

Для Дании же результат болезненный. На фоне победы Греции над Беларусью 5:1 потеря очков дома — тревожный сигнал. Игра без креатива и без выраженных лидеров в атаке оставляют слишком много вопросов.

Вечер на «Паркене» стал очередным подтверждением: громкие имена и статус фаворита ничего не значат без идей и решимости. Шотландия же показала характер и готовность бороться за мечту целой страны.