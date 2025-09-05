ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Финансовая инженерия: как клубы АПЛ маскируют рекордные траты
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
  • 07:22
    • Бразилия разгромила Чили в отборе на ЧМ-2026, Луис Энрике сделал голевую передачу
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 23:48
    • Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург
    «Спартак» заключил нестандартный трансфер Кристофера Ву из «Ренна»

    «Спартак» достиг соглашения о переходе защитника «Ренна» Кристофера Ву, сообщает журналист Максим Никитин в своём телеграм-канале. Сделка будет оформлена в необычном формате.

    Кристофер Ву
    Кристофер Ву

    По данным источника, Ву перейдёт в «Спартак» бесплатно, но это будет полноценный трансфер, а не подписание свободного агента. Взамен «Ренн» сохранит право на 20% от суммы будущей перепродажи футболиста, на что французский клуб согласился.

    Ранее «Ренн» пытался продлить контракт с Ву, однако договорённости достигнуть не удалось. Чтобы не потерять игрока без компенсации, клуб согласился на такой вариант сделки с «Спартаком».

    Ранее на Кристофера Ву претендовали клубы из Турции и Англии.

