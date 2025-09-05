«Спартак» заключил нестандартный трансфер Кристофера Ву из «Ренна»

достиг соглашения о переходе защитника, сообщает журналист Максим Никитин в своём телеграм-канале. Сделка будет оформлена в необычном формате.

По данным источника, Ву перейдёт в «Спартак» бесплатно, но это будет полноценный трансфер, а не подписание свободного агента. Взамен «Ренн» сохранит право на 20% от суммы будущей перепродажи футболиста, на что французский клуб согласился.

Ранее «Ренн» пытался продлить контракт с Ву, однако договорённости достигнуть не удалось. Чтобы не потерять игрока без компенсации, клуб согласился на такой вариант сделки с «Спартаком».

Ранее на Кристофера Ву претендовали клубы из Турции и Англии.