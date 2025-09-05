Фарерские острова — Хорватия. Онлайн, прямая трансляция

В пятницу, 5 сентября, состоится матч квалификации Чемпионата мира 2026, в котором Фарерские острова примет Хорватию. Начало игры — в 21:45 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L Фарерские острова — Хорватия 0:0 Фарерские острова: Маттиас Хейинссон Ламхавудже, Одмар Фарё, Андриас Эдмундссон, Вильормур Давидсен, Гуннар Ватнхамар, Йоаннес Даниэльсен, Брандур Хендрикссон, Якуп Бископстё Андреасен, Арни Фредриксберг, Мейнхард Ольсен, Ханус Сёренсен Хорватия: Доминик Ливакович, Борна Соса, Дуйе Чалета-Цар, Марин Понграчич, Тони Фрук, Мартин Батурина, Марио Пашалич, Кристиян Якич, Анте Будимир, Андрей Крамарич, Petar Sucic

Ход матча

13' Угловой от Мартина Батурины не создал угрозы воротам. Мяч был легко выбит защитниками

11' Прекрасный момент упустил Анте Будимир — оказавшись почти без опеки в штрафной, он пробил по воротам, но бдительный защитник помешал голу, отправив мяч за пределы поля. Назначен угловой

9' Хорватский полузащитник Кристиан Якич разыграл угловой, однако оборона соперника успешно нейтрализовала угрозу, выбив мяч головой

7' Вратарь без труда отразил не самый опасный удар Брандура Хенрикссона, нанесённый с лёта из-за пределов штрафной

5' Фредериксберг ворвался в штрафную зону и нанёс мощный удар в створ ворот, но Доминик Ливакович был начеку и парировал мяч

3' Пашалич принял мяч на краю штрафной после фланговой передачи, но его попытка удара была пресечена защитником

2' Фарерский футболист Брандур Хенрикссон нарушил правила офсайда — боковой судья зафиксировал положение вне игры

1' Матч начался! Команды на поле. Сборная Фарерских островов разыгрывает мяч с центра поля. Надеемся на красивый матч, поехали

Перед матчем

21:35: Арбитром сегодняшней встречи будет Кристо Тохвер из Эстонии.

21:30: Команды встретятся между собой в Торсхавн на стадионе «Торсволлур», который вмещает в себя 6 500 болельщиков.

Стартовые составы команд

Фарерские острова: Ламхаудж — А. Эдмундссон, Ванхамар, Фере — Даниэльсен, Хенрикссон, Давидсен, Андреасен — Серенсен, Олсен, Фредериксберг

Хорватия: Ливакович — Якич, Понграчич, Чалета-Цар, Соса — Пашалич, П. Сучич — Майер, Крамарич, Фрук — Будимир

Фарерские острова

Сборная Фарерских островов готовится к важнейшему матчу квалификации Чемпионата мира 2026 против сборной Хорватии. Команда занимает четвёртое место в группе L, имея в своём активе три очка после трёх сыгранных матчей.

Начало квалификации для команды выдалось непростым. В первом матче фарерцы уступили сборной Чехии со счётом 1:2, а затем потерпели поражение от сборной Черногории (0:1). Однако победа над Гибралтаром показала, что команда способна набирать очки и бороться в каждом матче.

Важным фактором предстоящей встречи станет домашняя арена, которая может стать дополнительным стимулом для команды. К счастью для фарерцев, в составе нет травмированных игроков, что позволит тренерскому штабу выставить оптимальный состав на столь ответственный матч против одного из фаворитов группы.

Несмотря на непростое положение в турнирной таблице, сборная Фарерских островов будет стремиться показать свой лучший футбол и дать бой более опытной сборной Хорватии, используя фактор домашнего поля и недавний позитивный опыт победы над Гибралтаром.

Хорватия

Сборная Хорватии подходит к матчу против Фарерских островов в статусе одного из фаворитов группы L квалификации Чемпионата мира 2026. После двух сыгранных матчей команда занимает вторую строчку в турнирной таблице, демонстрируя впечатляющую результативность.

В активе хорватов шесть очков из шести возможных, при этом команда забила 12 мячей, пропустив лишь однажды. Такой высокий показатель результативности говорит о великолепной форме атакующих игроков сборной.

Последние матчи команды получились особенно убедительными. В последнем поединке квалификации хорваты разгромили сборную Чехии со счётом 5:1, продемонстрировав высокий класс и отличную сыгранность. А дебютный матч отборочного цикла против Гибралтара завершился ещё более впечатляющей победой — 7:0.

К предстоящей встрече команда подходит в оптимальном составе. В списке травмированных отсутствуют ключевые игроки. Главный тренер Златко Далич может рассчитывать на всех лидеров команды, хотя стоит отметить, что после матча с Фарерскими островами хорватам предстоит сыграть против Черногории. Это может стать причиной определённой ротации состава, так как тренер наверняка захочет поберечь основных игроков перед следующими важными встречами.

Несмотря на явное преимущество над соперником, сборная Хорватии подходит к матчу максимально серьёзно. Команда демонстрирует отличную форму и готовность бороться за выход в финальную стадию турнира, что подтверждается уверенными победами в стартовых матчах квалификации.

Очные матчи

История противостояний между сборными Фарерских островов и Хорватии демонстрирует явное преимущество балканской команды. В последних встречах Хорватия неизменно побеждала с крупным счётом, в том числе были зафиксированы результаты 5:0 и 2:0 в пользу хорватов.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.85