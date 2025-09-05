Фарерские острова — Хорватия: прогноз на ЧМ-2026, ставка на матч — 1.85

Фарерские острова
Хорватия
Фарерские острова
Турнирное положение: Фарерские острова занимает четвертую строчку из пяти в квартете L в квалификации Чемпионата мира.
В активе команды после трех матчей три балла. Команда одержала одну победу и три раза проиграла при трех забитых и четырех пропущенных мячах.
Фарерские острова — Хорватия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Фарерские острова одолели сборную Гибралтара со счетом 2:1.
Ранее, на старте квалификации, команда проиграла два матча. В первом туре Чехия была сильнее со счетом 1:2, а после сборная Черногории (0:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сборная Фарерских островов играет дома. Это, возможно, единственное преимущество перед этой встречей.
Хорватия
Турнирное положение: Хорватия после своих двух матчей в квалификации занимает вторую строчку в квартете L.
В активе команды шесть из шести очков и 12 забитых мячей при одном пропущенном.
Последние матчи: свой последний поединок команда выиграла. Хорваты разгромили сборную Чехии со счетом 5:1.
В первом туре квалификации Хорватия не заметила сборную Гибралтара и обыграла оппонента со счетом 7:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Хорватия готова к матчу. Это не просто общая оценка, но и логичный вывод по тому, что мы имеем на бумаге перед матчем.
После матча против Фарерских островов подопечные Златко Далича сыграют против Черногории. Так что, возможно, главный тренер прибегнет к ротации.
Статистика для ставок
- В последних 5 играх Хорватия пропускает в среднем меньше гола за игру
- В последних 5 играх Хорватия забивает в среднем 3 мяча за матч
- В последних 5 играх Фарерские о-ва пропускает в среднем 1.20 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Хорватия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 6.80, а победа оппонента — в 15.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.34.
- 2.00Россия — Иордания: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.13Казахстан — Уэльс: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.13Челябинск — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Как мы и сказали, ожидаем победу гостей. Можно поставить на возможное малое количество мячей, учитывая ротацию хорватов.
Ставка: ТМ 3 в матче за 1.85.
Прогноз: Предлагаем сборной Фарерских островов шанс зацепиться за очки в матче. Можно сыграть на забитых мячах от каждой из команд.
Ставка: Обе команды забьют за 2.35.