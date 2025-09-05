ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владислав ПрусовВладислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя Хосеп Гвардиола и ЭдерсонОтказ от принципов: почему Гвардиола променял Эдерсона на Доннарумму Лионель МессиПлохие парни. Как и почему МЛС закрывает глаза на выходки Месси и остальных звезд «Интер Майами»
  • 15:36
    • «Родина» назвала имя нового главного тренера
  • 14:14
    • Осинькин стал главным тренером «Сочи»
  • 11:36
    • Семак отреагировал на назначение Зырянова на должность председателя правления «Зенита»
  • 16:09
    • Гаджиев подтвердил уход Пальцева из «Динамо» Мх
  • 15:48
    • «Чемпионат»: Жемалетдинов стал футболистом «Ахмата»
  • 09:19
    • В «Миннесоте» высказались о новом контракте с Капризовым
  • 08:33
    • Синнер одолел Музетти и пробился в полуфинал US Open 2025
    Все новости спорта

    Сколько мячей забьют хорваты?

    Фарерские острова — Хорватия: прогноз на ЧМ-2026, ставка на матч — 1.85

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Хорватии
    Прогноз и ставки на Фарерские острова — Хорватия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Хорватии по футболу
    5 сентября в 5-м туре квалификации чемпионата мира по футболу в группе L сыграют Фарерские острова и Хорватия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Фарерские острова — Хорватия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L 05 Сентября 2025 года

    Фарерские острова

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Фарерские острова 21:45 Хорватия

    Хорватия

  • Загреб
    •

    Фарерские острова

    Турнирное положение: Фарерские острова занимает четвертую строчку из пяти в квартете L в квалификации Чемпионата мира.

    В активе команды после трех матчей три балла. Команда одержала одну победу и три раза проиграла при трех забитых и четырех пропущенных мячах.

    Фарерские острова — Хорватия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Фарерские острова одолели сборную Гибралтара со счетом 2:1.

    Ранее, на старте квалификации, команда проиграла два матча. В первом туре Чехия была сильнее со счетом 1:2, а после сборная Черногории (0:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Сборная Фарерских островов играет дома. Это, возможно, единственное преимущество перед этой встречей.

    Хорватия

    Турнирное положение: Хорватия после своих двух матчей в квалификации занимает вторую строчку в квартете L.

    В активе команды шесть из шести очков и 12 забитых мячей при одном пропущенном.

  • Трансферные авантюры: Исак, Субименди, Луис Диас и еще 10 сомнительных сделок
  • Некоторые трансферы выглядят идеальными только на бумаге
  • Вчера

    • Последние матчи: свой последний поединок команда выиграла. Хорваты разгромили сборную Чехии со счетом 5:1.

    В первом туре квалификации Хорватия не заметила сборную Гибралтара и обыграла оппонента со счетом 7:0.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Хорватия готова к матчу. Это не просто общая оценка, но и логичный вывод по тому, что мы имеем на бумаге перед матчем.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    После матча против Фарерских островов подопечные Златко Далича сыграют против Черногории. Так что, возможно, главный тренер прибегнет к ротации.

    Статистика для ставок

    • В последних 5 играх Хорватия пропускает в среднем меньше гола за игру

    • В последних 5 играх Хорватия забивает в среднем 3 мяча за матч

    • В последних 5 играх Фарерские о-ва пропускает в среднем 1.20 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Хорватия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 6.80, а победа оппонента — в 15.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.34.

    Прогноз: Как мы и сказали, ожидаем победу гостей. Можно поставить на возможное малое количество мячей, учитывая ротацию хорватов.

    Ставка: ТМ 3 в матче за 1.85.

    Прогноз: Предлагаем сборной Фарерских островов шанс зацепиться за очки в матче. Можно сыграть на забитых мячах от каждой из команд.

    Ставка: Обе команды забьют за 2.35.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Малайзия — Сингапур
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Чад — Гана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Казахстан — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Челябинск — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак Кострома — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Белоруссия (U21) — Бельгия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Литва — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Молдова (U21) — Ирландия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дардери — Попко
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Нидерланды — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Болгария — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Фарерские острова — Хорватия: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 05.09.202521:45. Сколько мячей забьют хорваты?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры