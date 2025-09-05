Фарерские острова — Хорватия: прогноз на ЧМ-2026, ставка на матч — 1.85

5 сентября в 5-м туре квалификации чемпионата мира по футболу в группе L сыграют Фарерские острова и Хорватия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Фарерские острова — Хорватия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фарерские острова

Турнирное положение: Фарерские острова занимает четвертую строчку из пяти в квартете L в квалификации Чемпионата мира.

В активе команды после трех матчей три балла. Команда одержала одну победу и три раза проиграла при трех забитых и четырех пропущенных мячах.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Фарерские острова одолели сборную Гибралтара со счетом 2:1.

Ранее, на старте квалификации, команда проиграла два матча. В первом туре Чехия была сильнее со счетом 1:2, а после сборная Черногории (0:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Сборная Фарерских островов играет дома. Это, возможно, единственное преимущество перед этой встречей.

Хорватия

Турнирное положение: Хорватия после своих двух матчей в квалификации занимает вторую строчку в квартете L.

В активе команды шесть из шести очков и 12 забитых мячей при одном пропущенном.

Последние матчи: свой последний поединок команда выиграла. Хорваты разгромили сборную Чехии со счетом 5:1.

В первом туре квалификации Хорватия не заметила сборную Гибралтара и обыграла оппонента со счетом 7:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Хорватия готова к матчу. Это не просто общая оценка, но и логичный вывод по тому, что мы имеем на бумаге перед матчем.

После матча против Фарерских островов подопечные Златко Далича сыграют против Черногории. Так что, возможно, главный тренер прибегнет к ротации.

Статистика для ставок

В последних 5 играх Хорватия пропускает в среднем меньше гола за игру

В последних 5 играх Хорватия забивает в среднем 3 мяча за матч

В последних 5 играх Фарерские о-ва пропускает в среднем 1.20 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Хорватия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 6.80, а победа оппонента — в 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.34.

Прогноз: Как мы и сказали, ожидаем победу гостей. Можно поставить на возможное малое количество мячей, учитывая ротацию хорватов.

Ставка: ТМ 3 в матче за 1.85.

Прогноз: Предлагаем сборной Фарерских островов шанс зацепиться за очки в матче. Можно сыграть на забитых мячах от каждой из команд.

Ставка: Обе команды забьют за 2.35.

