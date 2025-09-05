Евсеев возглавил «Черноморец»

Вадим Евсеев Фото: globallookpress.com
Контракт с 49-летним специалистом заключен до конца этого сезона.
Также с Евсеевым в «Черноморец» пришли помощник Ильшат Файзуллин и тренер по физподготовке Иван Штефко. Из прежнего штаба остались Эдуард Саркисов и Андрей Чичкин.
Последней командой Евсеева был «Ленинградец». Также он известен по работе с «Кубанью», «Факелом», «Шинником», «Уфой», «СКА-Хабаровском», «Амкаром» и «Текстильщиком».
В настоящий момент «Черноморец» располагается на последнем месте в таблице Первой лиги с 3 очками.