    Владислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • 23:48
    Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург
  • 23:44
    Польша спаслась от поражения в гостевом матче против Нидерландов
  • 23:39
    Испания и Бельгия одержали разгромные победы в гостях
  • 22:01
    Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 21:41
    Пальцев перешел в «Краснодар»
    Бразилия — Чили: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бразилии Сборная Чили
    5 сентября сборная Бразилии в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» примет сборную Чили в матче отборочного цикла чемпионата мира. Старт поединка в 03:30 мск.

    Команда Карло Анчелотти уже отобралась на мундиаль, поэтому оставшиеся матчи для нее формальность. Однако это еще и возможность наиграть схемы, подготовить команду к будущим состязаниям.

    В этом поединке нечего терять обеим командам. Чили, как и Бразилия, может сыграть в свое удовольствие. Команда имеет всего 10 очков и уже лишилась шансов на попадание даже в стыковой раунд.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.19 и 15.0 на победу соответственно, 6.65 — на ничью.

    • Эксперты LiveSport сделали прогноз с коэффициентом 1.77.

    • Искусственный интеллект поставил на победу сборной Бразилии со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Бразилия — Чили смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайн
    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

