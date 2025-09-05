Команда Карло Анчелотти уже отобралась на мундиаль, поэтому оставшиеся матчи для нее формальность. Однако это еще и возможность наиграть схемы, подготовить команду к будущим состязаниям.
В этом поединке нечего терять обеим командам. Чили, как и Бразилия, может сыграть в свое удовольствие. Команда имеет всего 10 очков и уже лишилась шансов на попадание даже в стыковой раунд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.19 и 15.0 на победу соответственно, 6.65 — на ничью.
- Эксперты LiveSport сделали прогноз с коэффициентом 1.77.
- Искусственный интеллект поставил на победу сборной Бразилии со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Бразилия — Чили смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.