5 сентября сборнаяв Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» примет сборнуюв матче отборочного цикла чемпионата мира. Старт поединка в 03:30 мск.

Команда Карло Анчелотти уже отобралась на мундиаль, поэтому оставшиеся матчи для нее формальность. Однако это еще и возможность наиграть схемы, подготовить команду к будущим состязаниям.

В этом поединке нечего терять обеим командам. Чили, как и Бразилия, может сыграть в свое удовольствие. Команда имеет всего 10 очков и уже лишилась шансов на попадание даже в стыковой раунд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.19 и 15.0 на победу соответственно, 6.65 — на ничью.

Эксперты LiveSport сделали прогноз с коэффициентом 1.77.

Искусственный интеллект поставил на победу сборной Бразилии со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Бразилия — Чили смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.