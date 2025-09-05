ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Бразилия устроит Joga вonito

    Бразилия — Чили. Ставка (к. 1.77) и прогноз на отбор ЧМ-2026 5 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Бразилии Прогнозы на сборную Чили
    Карло Анчелотти
    5 сентября в квалификации на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Бразилия и Чили. Начало встречи — 3:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бразилия — Чили, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 05 Сентября 2025 года

    Бразилия

  • Бразилиа
    •  Бразилия 03:30 Чили

    Чили

  • Сантьяго
    Бразилия

    Турнирное положение: после 16 матчей Бразилия набрала 25 очков и сейчас занимает третье место в отборе на ЧМ-2026, обеспечив себе право играть в финальной части.

    Последние матчи: в 16-м туре Бразилия на своем поле с минимальным счетом победила Парагвай (1:0). Команда Анчелотти полностью контролировала ход матча, но смогла забить только на исходе первого тайма после точного удара Винисиуса Жуниора.

    Ранее была гостевая ничья с Эквадором (0:0) и разгромное поражение от Аргентины (1:4).

    • Не сыграют: травмированы — Алекс Сандро (з), Вандерсон (з).

    Состояние команды: пока сборная Бразилии под началом Карло Анчелотти провела два матча и набрала 4 очка очка, не пропустив ни разу. Постепенно футболисты привыкают к требованиям нового наставника, а на последний сбор итальянец не стал вызывать Неймара и Родриго, зато есть в составе Дуглас Сантос и Луис Энрике из «Зенита».

    Чили

    Турнирное положение: Чили располагается на последнем месте с 10 очками и давно потеряла шансы выйти на ЧМ-2026.

    Последние матчи: в прошлой игре Чили уступила в гостях Боливии со счетом 0:2. Уже на пятой минуте чилийцы пропустили первый гол, затем у соперника было удаление, но даже в большинстве футболисты не смогли забить ни одного гола, зато пропустили второй на исходе встречи.

    До этого было поражение дома от Аргентины (0:1) и ничья с Эквадором (0:0).

    Не сыграют: травмированы — Кушчевич (з), Лойола (п).

    Состояние команды: сейчас Чили точно переживает не лучшие времена и является аутсайдером в Южной Америке. Сошло знаменитое поколение Алексиса Санчеса (он играет еще, но давно не тот) и Видаля, а ему на смену и близко не пришли подобного уровня футболисты. Недавно в сборной Чили сменился тренер, пока команду возглавляет Николас Кордова.

    Статистика для ставок

    • В первом круге Бразилиия выиграла в гостях (2:1)

    • В прошлом отборе также победы были за бразильцами (4:0, 1:0)

    • В 2021 году в четвертьфинале Кубка Америки тоже победила Бразилия со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Бразилии дают 1,23, а на Чили — 17,0, ничью букмекеры оценивают в 6,10.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,05, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,77.

    Прогноз: обе сборные уже решили свои задачи и могут поиграть в свое удовольствие. Анчелотти проверит новых футболистов, которые постараются оправдать доверие и точно не будут перед своими болельщиками валять дурака. Чили же тоже постарается забить с новым наставником.

    Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,77.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с уверенной победой хозяев.

    Дополнительная ставка: победа Бразилии с форой -2 за 2,25.

    Бразилия — Чили: прогноз и ставка за 1.77, статистика, коэффициенты матча 05.09.202503:30. Бразилия устроит Joga вonito
