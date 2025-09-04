ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владислав ПрусовВладислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • 15:36
    • «Родина» назвала имя нового главного тренера
  • 14:14
    • Осинькин стал главным тренером «Сочи»
  • 11:36
    • Семак отреагировал на назначение Зырянова на должность председателя правления «Зенита»
  • 16:09
    • Гаджиев подтвердил уход Пальцева из «Динамо» Мх
  • 15:48
    • «Чемпионат»: Жемалетдинов стал футболистом «Ахмата»
    Все новости спорта

    Погребняк: «Зенит» найдет, кем заменить Жерсона

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк высказался о возможном уходе Жерсона из команды.

    Павел Погребняк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Погребняк

    «Бизнес-система "Зенита" работает очень хорошо. Купили за одни деньги, а продали за другие. Хорошо, когда есть спрос. Продавать Жерсона или нет — решать "Зениту". Они на этом зарабатывают. На место Жерсона возьмут другого.

    Думаю, что невелика будет потеря Жерсона. Он сыграл две-три игры. Мы пока точно его не запомнили. "Зенит" найдёт, кем его заменить», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

  • Купи-продай. Стоит ли «Зениту» отпускать Жерсона в Саудовскую Аравию?
  • Петербуржцы хотят получить не менее 50 млн евро
  • Вчера

    • Ранее была информация, что в услугах Жерсона, который только летом перебрался в «Зенит» из «Фламенго», заинтересован «Аль-Хиляль».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у России проблемы с Иорданией?
  • Россия — Иордания. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Уэльс готов к холоду?
  • Казахстан — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Команды настроены побеждать
  • «Челябинск» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.89
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Казахстан — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Челябинск — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Нидерланды — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Болгария — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры