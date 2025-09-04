Погребняк: «Зенит» найдет, кем заменить Жерсона

Бывший форвардвысказался о возможном уходеиз команды.

«Бизнес-система "Зенита" работает очень хорошо. Купили за одни деньги, а продали за другие. Хорошо, когда есть спрос. Продавать Жерсона или нет — решать "Зениту". Они на этом зарабатывают. На место Жерсона возьмут другого.

Думаю, что невелика будет потеря Жерсона. Он сыграл две-три игры. Мы пока точно его не запомнили. "Зенит" найдёт, кем его заменить», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Ранее была информация, что в услугах Жерсона, который только летом перебрался в «Зенит» из «Фламенго», заинтересован «Аль-Хиляль».