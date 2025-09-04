Анчелотти — про Неймара: Дело не в травмах, а в его физической форме

Наставник сборной Бразилииотметил, почему он не включил форварда «Сантоса»в заявку на матчи квалификации ЧМ‑2026 с Чили и Боливией.

«Как сам Неймар правильно сказал, дело не в травмах, а в его физической форме. Талант у него есть, но конкуренция очень высокая — по меньшей мере 70 футболистов претендуют на место в сборной. Мы хотим играть интенсивно, жёстко в обороне и быстро перемещать мяч.

Нельзя ошибиться с выбором состава. Почти 24 года прошло с последней победы Бразилии на чемпионате мира — время пришло», — приводит слова Анчелотти журналист Альфредо Педулла.

Прогнозы и ставки на футбол

Сборная Бразилии 4 сентября встретится с Чили. 9 сентября состоится матч против Боливии.