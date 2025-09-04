Ляпорт зимой может вернуться в «Атлетик»

Центральный защитникв зимнее трансферное окно хочет перейти виз Бильбао, сообщает издание Marca.

Летом баски активно интересовались своим воспитанником, но осуществить трансфер так и не смогли.

В настоящее время 31-летний футболист играет за саудовский «Аль-Наср», но хочет вернуться в «Атлетик», чтобы иметь большие шансы поехать в составе сборной Испании на ЧМ-2026.

В прошлом сезоне за «Аль-Наср» Ляпорт сыграл 30 матчей и забил 5 голов. На портале Transfermarkt игрок оценивается в 15 млн евро. В составе сборной Испании он сыграл 40 матчей и забил 2 мяча, выиграв с ней Евро-2024.