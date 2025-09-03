ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги

    «Енисей» — «Шинник»: счет матча 0:0, обзор игры

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Футбол России Первая лига Енисей Шинник
    В матче 8-го тура Первой лиги красноярский «Енисей» дома сыграл вничью с «Шинником» — 0:0.

    Футбольный клуб «Енисей»
    Футбольный клуб «Енисей»

    За 90 минут игры команды не смогли создать явных голевых моментов и завершили матч вничью.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Енисей — Шинник 0:0
    Енисей: Егор Шамов, Эмерсон, Александр Масловский, Bogatyrev N., Андреа Чуканов, Иван Зазвонкин (Savin N., 46'), Артур Гилязетдинов (Артём Гюрджан, 46'), Александр Надольский (Оливье Кенфак, 85'), Артём Погосов (Александр Канаплин, 85'), Андрей Мазурин, Ratkovic L. (Андрей Окладников, 67') Шинник: Тимофей Митров, Вадим Карпов, Даниил Корнюшин, Кирилл Маляров, Валерий Кичин, Руслан Куль (Тимофей Шипунов, 72'), Артём Голубев (Даниэль Мишкич, 83'), Денис Самойлов (Илья Порохов, 71'), Артем Малахов (Артемий Косогоров, 83'), Альбек Гонгапшев (Даниэль Мишкич, 61'), Bozov N. Предупреждения: Андрей Мазурин (64'), Артём Гюрджан (87')

    «Енисей» занимает 10-е место после семи игр, набрав восемь очков, а «Шинник» идет девятым, имея в активе столько же баллов, но с лучшей разницей мячей.

    Таблицу Первой лиги возглавляют екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел», у которых по 18 очков. В зоне стыковых матчей располагаются костромской «Спартак» (16 очков) и «КАМАЗ» (14).

