    Александер ИсакРекорды «Ливерпуля», грамотный подход «Реала» и паника «Баварии». Главные победители и неудачники летнего трансферного окна
  • 12:13
    • «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
  • 10:38
    • Эдерсон сменил «Манчестер Сити» на «Фенербахче»
  • 09:20
    • «Сочи» уволил Морено
  • 13:45
    • «Ахмат» объявил о переходе нападающего сборной Морокко
  • 12:42
    • Николо Дзаньоло перешел в «Удинезе» на правах аренды
    Жозе Моуринью может сменить Грэма Поттера на посту главного тренера «Вест Хэма»

    Главный тренер «Вест Хэма» Грэм Поттер находится под сильным давлением из-за неудовлетворительных результатов команды и рискует потерять пост в ближайшее время.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    По информации The West Ham Way, руководство клуба рассматривает возможность назначения на позицию главного тренера португальца Жозе Моуринью, если Поттер будет уволен.

    Напомним, что 29 августа «Фенербахче» уволил Моуринью после неудачного выступления команды и невыхода в групповой этап Лиги чемпионов.

    Сезон для «Вест Хэма» складывается тяжело: команда проиграла два первых тура АПЛ, занимая последнее место в турнирной таблице. Поттер, который возглавил команду в январе 2025 года, провел 23 матча с показателем побед около 21,7%, что является наихудшим результатом в его тренерской карьере.

  • Узбеки не будут медлить
  • Туркменистан — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Киргизы не дадут себя в обиду!
  • Оман — Кыргызстан. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Габон уничтожит островитян
  • Сейшельские острова — Габон. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    7.37
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Туркменистан — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оман — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Сейшельские острова — Габон
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Енисей — Шинник
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хартоно — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Рахимова — Хименес-Касинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Урава — Кавасаки Фронтале
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сёнан — Хиросима
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
