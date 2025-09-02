Жозе Моуринью может сменить Грэма Поттера на посту главного тренера «Вест Хэма»

Главный тренернаходится под сильным давлением из-за неудовлетворительных результатов команды и рискует потерять пост в ближайшее время.

По информации The West Ham Way, руководство клуба рассматривает возможность назначения на позицию главного тренера португальца Жозе Моуринью, если Поттер будет уволен.

Напомним, что 29 августа «Фенербахче» уволил Моуринью после неудачного выступления команды и невыхода в групповой этап Лиги чемпионов.

Сезон для «Вест Хэма» складывается тяжело: команда проиграла два первых тура АПЛ, занимая последнее место в турнирной таблице. Поттер, который возглавил команду в январе 2025 года, провел 23 матча с показателем побед около 21,7%, что является наихудшим результатом в его тренерской карьере.