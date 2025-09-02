ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Эмилиано МартинесПадение Эми Мартинеса. Как герой «Астон Виллы» стал раздражающей фигурой
  • 12:13
    • «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
  • 16:59
    • Джуд Беллингем может вернуться в состав «Реала» к матчу против «Атлетико»
  • 16:25
    • «Ювентус» оформил трансфер Лоиса Опенда из «РБ Лейпциг»
  • 15:30
    • Источник: Нападающий Сори Каба не перейдет в «Сочи»
  • 13:45
    • «Ахмат» объявил о переходе нападающего сборной Морокко
    Источник: Адемола Лукман может продолжить карьеру «Фенербахче»

    Футбол Турции Суперлига Турции Фенербахче Футбол Италии Серия A Аталанта Трансферы
    «Фенербахче» предложил контракт нападающему «Аталанты» Адемоле Лукману, сообщает итальянский журналист Орацио Аккомандо.

    Адемола Лукман
    Адемола Лукман

    Источник уточняет, что турецкий клуб предложил контракт сроком четыре года с зарплатой около 6 миллионов евро в год и бонусами. Однако на данный момент переговоры между клубами и игроком не завершены, и соглашения ещё не подписано.

    Как писали СМИ ранее, Лукман подал запрос на трансфер, выражая недовольство блокировкой перехода по непонятным причинам со стороны «Аталанты», несмотря на ранее достигнутые обещания клуба.

    Лукман в минувшем сезоне провел 40 матчей, забил 20 голов и сделал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 2027 года.

  • Узбеки не будут медлить
  • Туркменистан — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Киргизы не дадут себя в обиду!
  • Оман — Кыргызстан. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Туляки начнут без прелюдий
  • «Арсенал» Тула — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    7.37
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Туркменистан — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Торпедо Москва — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чайка — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Катар — Бахрейн
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сокол — КАМАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Волга Ульяновск — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Вондроушова
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
