Источник: Адемола Лукман может продолжить карьеру «Фенербахче»

предложил контракт нападающему, сообщает итальянский журналист

Источник уточняет, что турецкий клуб предложил контракт сроком четыре года с зарплатой около 6 миллионов евро в год и бонусами. Однако на данный момент переговоры между клубами и игроком не завершены, и соглашения ещё не подписано.

Как писали СМИ ранее, Лукман подал запрос на трансфер, выражая недовольство блокировкой перехода по непонятным причинам со стороны «Аталанты», несмотря на ранее достигнутые обещания клуба.

Лукман в минувшем сезоне провел 40 матчей, забил 20 голов и сделал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 2027 года.