Литвинов: Обещаю отдаваться полностью в каждой тренировке и игре за клуб

Полузащитниквысказался о продлении контракта с клубом до лета 2029-го года.

«Продление контракта — особенный момент для меня. Счастлив, что карьера продолжится в том клубе, который воспитал во мне футболиста и человека. В стенах спартаковской академии я провел всю юность.

Обещаю отдаваться полностью в каждой тренировке и игре за клуб. Биться за ромбик и за наш великий "Спартак". Один за всех — и все за одного! » — приводит слова Литвинова пресс-служба «Спартака».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «красно-белых» 7 матчей в рамках РПЛ и отметился 1-й результативной передачей.