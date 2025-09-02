ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Эмилиано МартинесПадение Эми Мартинеса. Как герой «Астон Виллы» стал раздражающей фигурой
  • 16:59
    • Джуд Беллингем может вернуться в состав «Реала» к матчу против «Атлетико»
  • 16:25
    • «Ювентус» оформил трансфер Лоиса Опенда из «РБ Лейпциг»
  • 15:30
    • Источник: Нападающий Сори Каба не перейдет в «Сочи»
  • 12:13
    • «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
  • 13:45
    • «Ахмат» объявил о переходе нападающего сборной Марокко
    Кафанов: Если Сафонов сыграет меньше, чем в прошлом году, то в мае надо будет задуматься

    Тренер сборной России Виталий Кафанов назвал условие, при котором вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову стоит задуматься об уходе из парижского клуба

    Матвей Сафонов
    Матвей Сафонов

    «После прошедшего сезона многие писали, что Матвею нужно уходить. Многие серьезно думали, что он сыграет 45–50 матчей? Не припомню, чтобы кто‑то из наших вратарей провел 20 матчей в таком клубе, как "ПСЖ". Если в этом году он сыграет меньше, чем в прошлом, то в мае надо будет задуматься», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

    В текущем сезоне 26-летний россиянин ни разу не вышел в составе «ПСЖ».

    В сезоне-2024/2025 вратарь принял участие в 17 матчах за парижан.

