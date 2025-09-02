Кафанов: Если Сафонов сыграет меньше, чем в прошлом году, то в мае надо будет задуматься

Тренер сборной Россииназвал условие, при котором вратарюстоит задуматься об уходе из парижского клуба

«После прошедшего сезона многие писали, что Матвею нужно уходить. Многие серьезно думали, что он сыграет 45–50 матчей? Не припомню, чтобы кто‑то из наших вратарей провел 20 матчей в таком клубе, как "ПСЖ". Если в этом году он сыграет меньше, чем в прошлом, то в мае надо будет задуматься», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26-летний россиянин ни разу не вышел в составе «ПСЖ».

В сезоне-2024/2025 вратарь принял участие в 17 матчах за парижан.