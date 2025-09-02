Кафанов: Если Сафонов сыграет меньше, чем в прошлом году, то в мае надо будет задуматься

Матвей Сафонов Фото: globallookpress.com
«После прошедшего сезона многие писали, что Матвею нужно уходить. Многие серьезно думали, что он сыграет 45–50 матчей? Не припомню, чтобы кто‑то из наших вратарей провел 20 матчей в таком клубе, как "ПСЖ". Если в этом году он сыграет меньше, чем в прошлом, то в мае надо будет задуматься», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».
В текущем сезоне 26-летний россиянин ни разу не вышел в составе «ПСЖ».
В сезоне-2024/2025 вратарь принял участие в 17 матчах за парижан.