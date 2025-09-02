ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Эмилиано МартинесПадение Эми Мартинеса. Как герой «Астон Виллы» стал раздражающей фигурой
  • 16:59
    • Джуд Беллингем может вернуться в состав «Реала» к матчу против «Атлетико»
  • 16:25
    • «Ювентус» оформил трансфер Лоиса Опенда из «РБ Лейпциг»
  • 15:30
    • Источник: Нападающий Сори Каба не перейдет в «Сочи»
  • 13:45
    • «Ахмат» объявил о переходе нападающего сборной Марокко
  • 12:13
    • «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
    «Барселона» получила разрешение сменить домашний стадион в Лиге чемпионов

    «Барселона» получила разрешение от УЕФА на возможность сменить стадион во время общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26, сообщает испанское издание
    RAC1.

    Стадион «Камп Ноу»
    Стадион «Камп Ноу»

    Если не удастся подготовить «Камп Ноу» к первой домашней игре в Лиге чемпионов против «ПСЖ», клуб сможет провести этот матч на альтернативной арене, а затем вернуться на «Камп Ноу» к следующей домашней встрече группового этапа с «Олимпиакосом».

    Регламент Лиги чемпионов требует, чтобы команды в рамках общего этапа проводили все домашние игры на одном стадионе, за исключением форс-мажорных случаев. Ситуация с ремонтом и подготовкой «Камп Ноу» рассматривается как таковая, что позволило сделать исключение.

