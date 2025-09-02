«Барселона» получила разрешение сменить домашний стадион в Лиге чемпионов

получила разрешение от УЕФА на возможность сменить стадион во время общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26, сообщает испанское изданиеRAC1.

Если не удастся подготовить «Камп Ноу» к первой домашней игре в Лиге чемпионов против «ПСЖ», клуб сможет провести этот матч на альтернативной арене, а затем вернуться на «Камп Ноу» к следующей домашней встрече группового этапа с «Олимпиакосом».

Регламент Лиги чемпионов требует, чтобы команды в рамках общего этапа проводили все домашние игры на одном стадионе, за исключением форс-мажорных случаев. Ситуация с ремонтом и подготовкой «Камп Ноу» рассматривается как таковая, что позволило сделать исключение.