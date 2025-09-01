ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Рейнджерс — СелтикБлеклое дерби без голов: «Селтик» и «Рейнджерс» расписали унылейшую ничью
  • 23:18
    Карпин: Я виноват в результате, это позор
  • 20:06
    ЦСКА и «Краснодар» поделили очки в матче РПЛ
  • 00:32
    «Барселона» не смогла обыграть «Райо Вальекано» и потеряла первые очки в сезоне
  • 23:54
    «Интер» проиграл «Удинезе» в матче Серии А
  • 23:10
    Алькарас стал четвертьфиналистом US Open
    Тудор: Заслуженная победа, команда была крепкой и сосредоточенной

    Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор высказался о матче против «Дженоа» (1:0).

    Игор Тудор
    Игор Тудор

    «Все пять замен были удачными. У Душана Влаховича все хорошо, и я рад этому. Тренеру всегда нужны сильные игроки, а руководство определяет работу на трансферном рынке. Это последний день трансферного окна, посмотрим, что произойдет.

    Мы понимали, что играли против серьезной команды. Мы с самого начала знали, чего хотим. Приезжая сюда, непросто создать столько моментов. Заслуженная победа, команда была крепкой и сосредоточенной, мне это понравилось», — цитирует Тудора сайт Джанлуки Ди Марцио

    Календарь и таблица Серии А

    У «Ювентуса» после этого стало шесть очков и второе место. В активе «Дженоа» осталось одно очко и 15-я строчка.

