Тудор: Заслуженная победа, команда была крепкой и сосредоточенной

Главный тренервысказался о матче против(1:0).

«Все пять замен были удачными. У Душана Влаховича все хорошо, и я рад этому. Тренеру всегда нужны сильные игроки, а руководство определяет работу на трансферном рынке. Это последний день трансферного окна, посмотрим, что произойдет.

Мы понимали, что играли против серьезной команды. Мы с самого начала знали, чего хотим. Приезжая сюда, непросто создать столько моментов. Заслуженная победа, команда была крепкой и сосредоточенной, мне это понравилось», — цитирует Тудора сайт Джанлуки Ди Марцио

Календарь и таблица Серии А

У «Ювентуса» после этого стало шесть очков и второе место. В активе «Дженоа» осталось одно очко и 15-я строчка.