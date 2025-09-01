ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дуглас Сантос станет легионером в РПЛ

    Капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос будет теперь считаться легионером в российской Премьер-лиге.

    Дуглас Сантос
    Дуглас Сантос

    Это стало известно после того, как игрок был вызван в сборную Бразилии на сентябрьский сбор и смены спортивного гражданства с российского на бразильское.

    «На основании бумаги от РФС Дуглас Сантос уже в статусе легионера и в их базе, и в базе РПЛ», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    За «Зенит» 31-летний Дуглас Сантос выступает с лета 2019 года. В октябре 2024-го бразилец получил паспорт РФ, а через месяц ФИФА разрешила ему сменить спортивное гражданство на российское.

