Дуглас Сантос станет легионером в РПЛ

Дуглас Сантос Фото: globallookpress.com
Это стало известно после того, как игрок был вызван в сборную Бразилии на сентябрьский сбор и смены спортивного гражданства с российского на бразильское.
«На основании бумаги от РФС Дуглас Сантос уже в статусе легионера и в их базе, и в базе РПЛ», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.
За «Зенит» 31-летний Дуглас Сантос выступает с лета 2019 года. В октябре 2024-го бразилец получил паспорт РФ, а через месяц ФИФА разрешила ему сменить спортивное гражданство на российское.