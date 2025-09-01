«Чемпионат»: Валентин Пальцев ведет переговоры с «Краснодаром»

Защитник махачкалинскогонаходится на пороге перехода в сообщает «Чемпионат».

По информации источника, близкого к ситуации, клубы ведут переговоры и согласовывают последние детали сделки. Пальцев выступает за «Динамо» с лета 2024 года.

В прошлом сезоне 23-летний центральный защитник провел 34 матча в Российской Премьер-Лиге и Кубке России, отметившись одной результативной передачей. В текущем сезоне Пальцев сыграл 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.

После семи туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице с 16 очками, в то время как «Динамо» Махачкала занимает 11-е место.