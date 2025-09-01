Гаранин: «Локомотив» будет бороться за золото

Вадим Гаранин Фото: globallookpress.com
«Я был уверен, что "Локомотив" будет бороться за самые высокие места. В прошлом сезоне второй круг команда прошла не так, как хотелось бы, но они набили шишки — там много молодых, которые больше берут на себя ответственность. Очень интересно смотреть за РПЛ. Сейчас очень интересная конкуренция, а не так, как было раньше, когда "Зенит" начинал с побед, и пошло», — сказал Гаранин «Чемпионату».
В настоящий момент «Локомотив» имеет по 15 очков вместе с ЦСКА и «Балтикой» в таблице РПЛ. Лидером является «Краснодар», у которого на очко больше.