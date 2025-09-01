ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Валерий НепомнящийВалерий Непомнящий: Российские арбитры уступают в уровне самому чемпионату
    Гаранин: «Локомотив» будет бороться за золото

    Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал успешную игру в этом сезоне московского «Локомотива» и считает, что команда созрела для борьбы за победу в РПЛ.

    Вадим Гаранин
    Вадим Гаранин

    «Я был уверен, что "Локомотив" будет бороться за самые высокие места. В прошлом сезоне второй круг команда прошла не так, как хотелось бы, но они набили шишки — там много молодых, которые больше берут на себя ответственность. Очень интересно смотреть за РПЛ. Сейчас очень интересная конкуренция, а не так, как было раньше, когда "Зенит" начинал с побед, и пошло», — сказал Гаранин «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Локомотив» имеет по 15 очков вместе с ЦСКА и «Балтикой» в таблице РПЛ. Лидером является «Краснодар», у которого на очко больше.

    Прогнозы на спорт
