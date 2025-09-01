ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Роберт МореноМорено в «Сочи»: сгорел на работе. Сможет ли Осинькин оставить южан в РПЛ?
  • 13:02
    • «Байер» уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера
  • 11:46
    • «Манчестер Сити» согласовал трансфер Доннаруммы
  • 15:14
    • «Сочи» подписал контракт с защитником Неманьей Стоичем
  • 14:13
    • Борис Ротенберг назвал имя нового главного тренера «Сочи»
  • 12:35
    • «Чемпионат»: Валентин Пальцев ведет переговоры с «Краснодаром»
    «Челси» не планирует трансфер Фермина Лопеса из «Барселоны»

    Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес не перейдет в «Челси», сообщает издание The Athletic.

    Фермин Лопес
    Фермин Лопес

    Несмотря на ранее сделанное лондонским клубом предложение в размере 40 миллионов евро, руководство «Челси» приняло решение отказаться от подписания испанского хавбека.

    Ключевым фактором такого решения стала договоренность «Челси» с «Брайтоном» об аренде Факундо Буонанотте, что позволит клубу существенно усилить глубину состава на позиции атакующего полузащитника.

    Отмечается, что «Барселона» не настаивает на продаже Фермина, несмотря на финансовые трудности, и готова рассмотреть предложения, но окончательное решение будет зависеть от самого игрока.

    В прошлом сезоне Лопес провел в Ла Лиге 28 матчей, забил шесть голов и сделал пять ассистов.

  • Рублев повторит свой лучший результат на US Open?
  • Оже-Альяссим — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Таджикистан не заметит афганцев
  • Афганистан — Таджикистан. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Котов снова проиграет?
  • Котов — Виртанен. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    5.59
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Афганистан — Таджикистан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Котов — Виртанен
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дардери — Арнабольди
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Будков-Кьер — Чорич
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Туркменистан — Узбекистан
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кувейт — Ливан
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оман — Кыргызстан
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
