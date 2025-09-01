«Челси» не планирует трансфер Фермина Лопеса из «Барселоны»

Фермин Лопес Фото: globallookpress.com
Несмотря на ранее сделанное лондонским клубом предложение в размере 40 миллионов евро, руководство «Челси» приняло решение отказаться от подписания испанского хавбека.
Ключевым фактором такого решения стала договоренность «Челси» с «Брайтоном» об аренде Факундо Буонанотте, что позволит клубу существенно усилить глубину состава на позиции атакующего полузащитника.
Отмечается, что «Барселона» не настаивает на продаже Фермина, несмотря на финансовые трудности, и готова рассмотреть предложения, но окончательное решение будет зависеть от самого игрока.
В прошлом сезоне Лопес провел в Ла Лиге 28 матчей, забил шесть голов и сделал пять ассистов.