Блеклое дерби без голов: «Селтик» и «Рейнджерс» расписали унылейшую ничью

Главный матч Шотландии вновь доказал: вывеска часто может быть громче игры. На «Айброкс» «Рейнджерс» и «Селтик» сыграли в нулевую ничью, которая оставила больше вопросов, чем ответов. Одни зрители освистали команды, другие — махнули рукой: слишком мало ярких событий для такой афиши.

Футбол. Шотландия. Премьер-лига Глазго Рейнджерс — Селтик 0:0 Глазго Рейнджерс: Джек Батлэнд, Джеймс Тавернье, Нассер Джига, Джон Сауттар, Джейден Мегома, Коннор Баррон (Джо Ротуэлл, 82'), Мохаммед Диоманде, Тело Асгаард (Недим Байрами, 76'), Майки Мур (Оливер Антман, 73'), Джеди Гассама (Финдли Кертис, 82'), Боян Миовски (Сирил Дессерт, 73') Селтик: Каспер Шмейхель, Киран Тирни (Марсело Сараччи, 72'), Лиам Скэйлз, Кэмерон Картер-Викерс, Энтони Ралстон, Рео Хатате (Люк Маккован, 88'), Каллум Макгрегор, Арне Энгелс (Shin Yamada, 65'), Мишель Анже Баликвиша (Джеймс Форрест, 65'), Дайдзэн Маэда, Benjamin Nygren Предупреждения: Майки Мур (63'), Мохаммед Диоманде (67'), Нассер Джига (88')

Уже перед стартом чувствовалось напряжение. Хозяева вывесили баннеры с надписями «Довольно» — недовольство результатами команды под руководством Рассела Мартина нарастает. Четыре тура, четыре ничьи, всего три гола — явно не те цифры, которые ждут на «Айброкс». Новый тренер словно зажат в клещи: критика болельщиков с одной стороны, давление руководства — с другой.

«Селтик» тоже подошёл к матчу в смятении: вылет из Лиги чемпионов от «Кайрата» и отсутствие усилений на рынке вывели из себя Брендана Роджерса. Тренер прямо говорил, что команде не хватает креативных нападающих, а его хмурое лицо перед игрой лишь подтверждало эти слова.

Стартовые минуты подарили зрителям спорный эпизод: новичок «Рейнджерс» Боян Миовски упал в штрафной после контакта с Лиамом Скейзсом, но арбитр Дон Робертсон не увидел фола. Вскоре Джон Суттар забил после навеса Тавернье, но ВАР отменил гол из-за офсайда. Это было единственное по-настоящему острое событие первой половины.

Нулевой риск и нулевая интрига

Во втором тайме ситуация почти не изменилась. «Рейнджерс» старались играть проще и прямолинейнее, надеясь зацепиться за стандарты и длинные передачи. «Селтик» же выглядел ещё более беззубым: команда Роджерса не нанесла ни одного удара в створ за весь первый час игры. Для клуба, который год назад демонстрировал скоростной и атакующий футбол, это стало показателем серьёзного кризиса.

Роджерс пробовал оживить команду заменами, выпустив Баликвишу и затем Джеймса Форреста, но, по сути, ничего не изменилось. Новички и лидеры атаки выглядели потерянными: Маэда — бледная тень самого себя, Хататэ — с ошибками в простых передачах.

Рейнджерс — Селтик globallookpress.com

«Рейнджерс» же хоть и атаковали чуть активнее, но и сами ограничились полумоментами: несколько подач справа и дальние удары. По большому счёту, хозяева были рады хотя бы тому, что избежали оборонительных провалов, ставших привычными в начале сезона.

Недовольные фанаты и слова тренеров

Финальный свисток вызвал гул недовольства с обеих трибун. У «Рейнджерс» — банальная усталость от ничьих, у «Селтика» — тревога из-за падения качества игры. Атмосфера на «Айброкс» получилась странной: 2500 фанатов «Селтика» почти не заводились, а болельщики хозяев больше гудели, чем поддерживали.

Рассел Мартин после матча говорил о «большом прогрессе в характере команды» и «важном очке», но признал: побед ждать всё сложнее. Роджерс, в свою очередь, прямо отметил отсутствие креатива и подчеркнул, что клуб слишком поздно занялся трансферами: «Мы утратили связи в атаке, и это бьёт по всему футболу. Это не тот "Селтик", который я хочу видеть».

После четырёх туров «Селтик» лидирует, но выглядит неожиданно уязвимым — три матча из последних четырёх завершились без забитых мячей. «Рейнджерс» же остаются внизу таблицы, шесть очков отставания от главного соперника — тревожный звоночек уже в августе.

И если на табло горит «0:0», то в реальности цифра куда громче: ноль идей, ноль радости и ноль оправданий для такого дерби.