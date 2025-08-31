Блеклое дерби без голов: «Селтик» и «Рейнджерс» расписали унылейшую ничью

Уже перед стартом чувствовалось напряжение. Хозяева вывесили баннеры с надписями «Довольно» — недовольство результатами команды под руководством Рассела Мартина нарастает. Четыре тура, четыре ничьи, всего три гола — явно не те цифры, которые ждут на «Айброкс». Новый тренер словно зажат в клещи: критика болельщиков с одной стороны, давление руководства — с другой.
«Селтик» тоже подошёл к матчу в смятении: вылет из Лиги чемпионов от «Кайрата» и отсутствие усилений на рынке вывели из себя Брендана Роджерса. Тренер прямо говорил, что команде не хватает креативных нападающих, а его хмурое лицо перед игрой лишь подтверждало эти слова.
Стартовые минуты подарили зрителям спорный эпизод: новичок «Рейнджерс» Боян Миовски упал в штрафной после контакта с Лиамом Скейзсом, но арбитр Дон Робертсон не увидел фола. Вскоре Джон Суттар забил после навеса Тавернье, но ВАР отменил гол из-за офсайда. Это было единственное по-настоящему острое событие первой половины.
Нулевой риск и нулевая интрига
Во втором тайме ситуация почти не изменилась. «Рейнджерс» старались играть проще и прямолинейнее, надеясь зацепиться за стандарты и длинные передачи. «Селтик» же выглядел ещё более беззубым: команда Роджерса не нанесла ни одного удара в створ за весь первый час игры. Для клуба, который год назад демонстрировал скоростной и атакующий футбол, это стало показателем серьёзного кризиса.
Роджерс пробовал оживить команду заменами, выпустив Баликвишу и затем Джеймса Форреста, но, по сути, ничего не изменилось. Новички и лидеры атаки выглядели потерянными: Маэда — бледная тень самого себя, Хататэ — с ошибками в простых передачах.
«Рейнджерс» же хоть и атаковали чуть активнее, но и сами ограничились полумоментами: несколько подач справа и дальние удары. По большому счёту, хозяева были рады хотя бы тому, что избежали оборонительных провалов, ставших привычными в начале сезона.
Недовольные фанаты и слова тренеров
Финальный свисток вызвал гул недовольства с обеих трибун. У «Рейнджерс» — банальная усталость от ничьих, у «Селтика» — тревога из-за падения качества игры. Атмосфера на «Айброкс» получилась странной: 2500 фанатов «Селтика» почти не заводились, а болельщики хозяев больше гудели, чем поддерживали.
Рассел Мартин после матча говорил о «большом прогрессе в характере команды» и «важном очке», но признал: побед ждать всё сложнее. Роджерс, в свою очередь, прямо отметил отсутствие креатива и подчеркнул, что клуб слишком поздно занялся трансферами: «Мы утратили связи в атаке, и это бьёт по всему футболу. Это не тот "Селтик", который я хочу видеть».
После четырёх туров «Селтик» лидирует, но выглядит неожиданно уязвимым — три матча из последних четырёх завершились без забитых мячей. «Рейнджерс» же остаются внизу таблицы, шесть очков отставания от главного соперника — тревожный звоночек уже в августе.
И если на табло горит «0:0», то в реальности цифра куда громче: ноль идей, ноль радости и ноль оправданий для такого дерби.