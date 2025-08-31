Мусаев: Что сделал Кордоба? Я не могу понять

Главный тренервысказался о матче против(1:1).

«Яркая игра, матч — атака на атаку. ЦСКА начал мощно, они всегда первый тайм проводят хорошо. Вторую половину первого тайма провели здорово.

Арбитр испортил матч полностью. Я не говорил о судействе полтора года. Но здесь точно всё испортили. Когда убегал Кордоба, это красная. Когда отменили гол ЦСКА, это вторая жёлтая. По поводу удаления Кордобы хочется запросить переговоры VAR. Интересно послушать, о чём они говорили. Хорошая игра, которая была испорчена. Футболистов поблагодарил, они молодцы.

Я недоволен ничьёй. Удаление не по делу. Я рад, что ребята хорошо отреагировали. Что сделал Кордоба? Я не могу понять. По мне — там даже фола не было, он сыграл в мяч», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча ЦСКА занимает 2-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции (16).