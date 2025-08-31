Кордоба: После такого появляется огромное желание покинуть чемпионат

Форвардпрокомментировал удаление в матче против(1:1).

«Вам кажется была красная? Это не в первый раз происходит со мной. Арбитры действуют против меня и нашей команды, но я горжусь своей командой. Судье нужно пересмотреть момент, я не коснулся Мойзеса, он это подтвердил.

Не хочу говорить о голе, только судьях. Меня это бесит. Уход из "Краснодара"? После этого мне хочется так сделать. За четыре года произошло всё возможное. Если нужно, я уеду. Люблю "Краснодар", но не могу так продолжать.

Судья, как только увидел, что это я, сразу же достал карточку. После такого появляется огромное желание покинуть чемпионат. Я не заслуживаю тут находиться. Я очень разозлился. Устал от того, что здесь происходит. Сегодняшнее решение судьи повлияет на моё будущее», — цитирует Кордобу «Чемпионат».

После этого матча ЦСКА занимает 2-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции (16).