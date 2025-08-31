Компани: Мы снова упустили много моментов

Главный тренервысказался о матче против(3:2).

«Сегодня мы снова упустили много моментов. Первый тайм был хорош, второй — не очень. Сейчас не все идеально, но нужно смотреть на вещи в контексте — у нас была очень короткая подготовка, короткий отпуск. Мы провели 7 матчей (включая предсезонку) и выиграли все 7, включая 3 выездных. Знаю, что не все идеально, но и не все плохо.

Мы хорошо владели мячом, не допустили много моментов у своих ворот, но в определенных ситуациях нужно сохранять спокойствие и перехватывать инициативу у соперника.

Опять же, нужно смотреть на вещи в контексте. Думаю, мы создали сегодня 9 отличных моментов. Мы знаем, над чем нам нужно работать», — цитирует Компани Bayern & Germany.

«Бавария» с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице, «Аугсбург» (3) — пятый.