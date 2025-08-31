ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Ангисса спас «Наполи» на последних секундах: «Кальяри» не смог отобрать очки у чемпиона
  • 00:30
    «Реал» в волевом стиле победил «Мальорку»
  • 00:18
    Рублев в пяти сетах обыграл Вона и вышел в 1/8 финала US Open
  • 00:07
    «ПСЖ» разгромил «Тулузу» в матче с 9-ю голами
  • 23:53
    Синнер одолел Шаповалова и вышел в четвертый круг US Open
  • 23:42
    Гол Замбо-Ангисса принес победу «Наполи» над Кальяри
    Компани: Мы снова упустили много моментов

    Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о матче против «Аугсбурга» (3:2).

    Венсан Компани
    Венсан Компани

    «Сегодня мы снова упустили много моментов. Первый тайм был хорош, второй — не очень. Сейчас не все идеально, но нужно смотреть на вещи в контексте — у нас была очень короткая подготовка, короткий отпуск. Мы провели 7 матчей (включая предсезонку) и выиграли все 7, включая 3 выездных. Знаю, что не все идеально, но и не все плохо.

    Мы хорошо владели мячом, не допустили много моментов у своих ворот, но в определенных ситуациях нужно сохранять спокойствие и перехватывать инициативу у соперника.

    Опять же, нужно смотреть на вещи в контексте. Думаю, мы создали сегодня 9 отличных моментов. Мы знаем, над чем нам нужно работать», — цитирует Компани Bayern & Germany.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Бавария» с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице, «Аугсбург» (3) — пятый.

