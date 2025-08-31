ЦСКА ― «Краснодар» 1:1. Онлайн, прямая трансляция

На «ВЭБ Арене» в Москве — один из главных матчей летнего отрезка РПЛ. В 7-м туре РПЛ ЦСКА не дожал «Краснодар», который более получаса играл вдесятером из-за удаления Кордобы. Быки уходят на международный перерыв в статусе лидера чемпионата! Следить за ходом встречи можно было с нашей онлайн-трансляцией.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Краснодар 1:1 Голы: 1:0 (28'), 1:0 Матвей Кисляк (36'), 1:1 Джон Кордоба (44') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Адольфо Гайч (Alerrandro, 82'), Жоао Виктор, Матеус Алвес (Ruiz D., 90'), Shumansky A. (Тамерлан Мусаев, 65') Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Сергей Петров, Александр Черников (Кевин Ленини, 72'), Дуглас Аугусто, Эдуард Сперцян (Данила Козлов, '), Жуан Баши (Никита Кривцов, 73'), Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба, Perrin G. (J.Junior, 63') Предупреждение: Жоао Виктор (20')

Ход игры

90+8' И всё на этом, ничья в матче тура! Максимально насыщенной получилась игра — гости выстояли в меньшинстве.

90+7' Тащит Агкацев! Головой бил Дивеев из штрафной!

90+6' На линии ворот остановил мяч Агкацев! Алеррандро мог забивать головой после навеса Мойзеса!

90+5' Агкацев получил жёлтую за затяжку времени.

90+4' Алеррандро выиграл борьбу за мяч головой, но неточно скинул в штрафную.

90+3' Вместо Сперцяна выходит Козлов.

90+2' Лежит на газоне в своей штрафной Пина, врачам пришлось выходить на поле.

90' Добавлено 6 минут.

90' Руис вышел вместо Алвеса в составе ЦСКА.

89' Не получилось пробить после подачи, а передача с подбора на Облякова не прошла.

88' Кривцов головой прервал навес Мойзеса, снова угловой будет у ворот гостей.

85' Глебов здорово опустил мяч одним касанием после длинного заброса, но оказался в офсайде.

83' Дивеев зацепился за мяч в штрафной после навеса с угла поля — пробить не получилось.

82' Алеррандро вышел вместо Гайича.

82' Выше ворот отправил мяч Коста после вброса аута.

81' Петров уверен, что в руку сопернику попал мяч после его подачи! Арбитр пока молчит.

78' С острого угла пытался Глебов протолкнуть мяч в ворота, снова Агкацев на месте.

76' Гайич прострелил низом с правого фланга, Агкацев забрал мяч.

75' Обляков скидывал пяткой в центр штрафной – никого не оказалось там из партнёров по команде.

73' Выше ворот пробил Дивеев после навеса Облякова с углового.

73' Кривцов и Пина выходят на поле вместо Батчи и Черникова.

71' Тормена получает жёлтую карточку! Грубо сыграл против Глебова.

70' Игра возобновлена.

68' Перерыв на водопой объявлен, всё ещё достаточно жарко в Москве.

67' Сильно с левого фланга прострелил Мойзес — мимо всех пролетел мяч и ушёл в аут.

65' Мусаев вышел вместо Шуманского.

63' Жубал выходит вместо Перрена.

60' Ещё и Мурад Мусаев сейчас напросится на удаление! Со всей судейской бригадой по очереди спорил тренер, органичились жёлтой карточкой.

59' А Кордоба просто не уходит с поля! Акинфеев уже чуть ли не за майку его пытался вывести, Джон всё спорит с арбитром.

57' Кордоба удалён с поля! На ровном месте устроил потасовку нападающий, в полном составе команды прибежали к угловому флагу!

56' Отличную контратаку не использовал Краснодар! Кордоба отдал неточный пас на дальнюю, а потом Черников пробил в защитника.

55' Глебов головой бил после ошибки Косты в борьбе за мяч, но Агкацев на месте.

53' Снова с острого угла входил в штрафную Мойзес — пробил с рикошетом в обратную сторону сетки ворот.

51' Не получилось низом разыграть штрафной, Сперцян прервал передачу.

50' Черников получил жёлтую за фол у края своей штрафной. Опасный стандарт у ЦСКА.

49' Глебов не обработал длинный заброс от Дивеева! Мог 1 на 1 выходить Кирилл.

46' Второй тайм! Пока что без замен продолжают команды.

45+5' Перерыв! По два гола забили команды, по одному отменил ВАР — всё честно. Равная игра в первом тайме, ЦСКА выглядит намного опаснее в переходах, а у Краснодара всегда есть фактор Джона Кордобы в штрафной. Отдыхаем 15 минут!

45+5' Здорово Батчи сместился с левого фланга в центр, но пробил прямо в руки Акинфееву.

45+4' С линии штрафной бил Аугусто, попал в защитника.

45+1' Круговой сместился с правого фланга в центр и пробил, заблокировали удар.

45' Добавлено 5 минут.

44' ГООООООООООООЛ! Сравнял Краснодар! И всё-таки это Кордоба головой с подачи Сперцяна! 1:1!

44' Надёжно сыграл Виктор в своей штрафной — перехватил пас на Кордобу.

41' Едва не занёс в ворота мяч Круговой! Отличная получилась контратака у ЦСКА, Глебов забрасывал в штрафную – буквально сантиметров не хватило.

41' Не получилось опасно навесить у Сперцяна, Акинфеев забрал мяч!

40' Кисляк на дальней штанге выиграл борьбу у Сперцяна.

36' ГООООООООООООЛ! И снова ЦСКА забивает! Круговой забросил на дальнюю штангу, Обляков скинул грудью – и Кисляк с рикошетом вонзил мяч в сетку! 1:0!

36' Сперцян сцепился с Гайичем после выхода мяча за боковую, обошлось без карточек.

34' Коста пробил с подбора в касание – выше ворот.

32' ГОЛ! И сразу же отвечает Краснодар! Правда, из положения вне игры забил головой Кордоба.

31' Гол отменён! Виктор сфолил на Кордобе секунд за 30 до гола — но правила есть правила. 0:0!

28' ВАР проверяет гол – возможно, был фол в атаке.

27' ГОООООООООООООЛ! ЦСКА впереди! Круговой не выключился из борьбы, у самой лицевой линии забрал мяч у Косты, навесил на Кисляка — и Матвей блестяще пробил головой в угол ворот! 1:0!

27' Са грубо встретил Алвеса в центре поля, арбитр не стал показывать жёлтую карточку.

26' Игра возобновлена, Акинфеев забросил на Мойзеса, тот упустио мяч за боковую.

25' Интересно, что Игорь Акинфеев не пошёл вместе со всеми охладиться – остался ждать в воротах.

24' Перерыв на водопой объявлен, в Москве под 30 градусов жары сегодня.

23' Ох, очень близко со штангой пробил головой Коста! Но не попал.

23' В этот раз Шуманский сыграл головой в своей штрафной, перевёл мяч на угловой.

22' Не получилась подача у Сперцяна, но почти сразу же с той же точки заработал ещё один стандарт сам Эдуард.

20' Жоао Виктор получил жёлтую карточку! Придержал Кордобу, который мог выходить 1 на 1 с Акинфеевым после заброса. Сам Кордоба уверен, что Виктора надо было удалять.

19' Хороший разрезающий пас исполнял Шуманский — Глебов не смог опередить Тормену.

18' Шуманский навесил со штрафного, снова неполучилось пробить.

16' С лёта пробил Гайич из-за штрафной — совсем мимо дальнего угла.

15' Неудачно навесил со штрафного Сперцян, Акинфеев легко забрал мяч.

14' Выиграл борьбу у Кордобы Виктор в своей штрафной! Навешивал неплохо Батчи.

13' Мойзес сильно пробил мимо ближнего угла. Неплохо подключился по левому флангу бразилец.

11' Черникова грубовато сбили в центре поля, пока что без карточек.

9' Кордоба не успел к мячу в штрафной, слишком сильной получилась передача Перрена.

7' Пытается прессинговать Шуманский на левом фланге, пока что не получается перехватить мяч у армейцев.

5' Краснодар владеет мячом, но моментов пока не создали гости.

3' Чуть не привёз Коста себе гол! Неаккуратно запустил свечу у своей штрафной, но успел подстраховать Тормена.

2' Шуманский навесил после короткого розыгрыша, отбились гости.

1' Угловой на первой же минуте заработал ЦСКА.

1' ЦСКА начал с центра поля, поехали!

Перед матчем

18:00 Команды на поле!



17:55 Арена готова к матчу тура, через 5 минут начинаем!

17:45 Челестини не боится ставить новичков в состав: Жоао Виктор и Матеус Алвес начнут важнейший матч с первых минут. У гостей, в целом, всё предсказуемо, вопросы были только по Перрену в старте — Мурад Мусаев доверяет французу.

17:25 А теперь и хоязева вышли размяться. Чуть больше получаса до старта!

Футболисты ЦСКА на разминке LiveSport.Ru

17:20 Игроки Краснодара — первые на разминке. Меньше 40 минут остаётся до матча тура.

17:10 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виктор, Дивеев, Алвес, Гайич, Круговой, Кисляк, Обляков, Глебов, Шуманский.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Петров, Черников, Перрен, Сперцян, Батчи, Са, Аугусто, Кордоба.

ЦСКА

«Армейцы» не проигрывают в РПЛ уже 20 матчей подряд, начиная с ноября прошлого года. Это лучший отрезок команды за последние десять лет — всего одной игры не хватает, чтобы повторить клубный рекорд времён Леонида Слуцкого. При Фабио Челестини ЦСКА ни разу не уступил в основное время, а в текущем чемпионате трижды подряд обыграл соперников с разницей минимум в два мяча.

К предстоящему матчу ЦСКА подходит почти без потерь: под вопросом остаются лишь Алеррандро и Родриго Вильягра. В атаке закрепился Тамерлан Мусаев, но на его позицию претендует восстановившийся Артём Шуманский. В центре обороны тренер будет выбирать между Лукиным и новичком Жоао Виктором — оба готовы играть в старте.

В 2025 году ЦСКА почти не оступается дома: с апреля «армейцы» выиграли семь матчей подряд на «ВЭБ Арене», в том числе у «Краснодара». Правда, «сухих» побед при Челестини пока не было, но результативность выросла — команда стабильно забивает по три мяча за игру, компенсируя пропущенные.

«Краснодар»

«Быки» после тяжёлого старта набрали ход и выиграли шесть матчей подряд с общим счётом 21:3. Команда Мурада Мусаева уверенно возглавляет турнирную таблицу, а в кубке тоже вышла в лидирующую группу. При этом стоит отметить, что календарь был довольно мягким: соперниками становились «Сочи», «Оренбург», «Крылья Советов» и дважды кризисное «Динамо».

Новичок Гаэтан Перрен сразу влился в игру: в первом матче в старте сделал 1+1, а затем забил и в кубке. Француз способен добавить «Краснодару» разнообразия в атаке. В Москву также прилетел восстановившийся Лукас Оласа, но его участие с первых минут под вопросом.

Пока что «Краснодар» не доказал готовность к матчам против топов: дома проиграл «Локомотиву» и с трудом одолел «Динамо». Теперь предстоит выезд, а в Москве статистика удручающая: на поле ЦСКА «быки» не побеждают с 2018 года, проиграв семь из восьми матчей. В четырёх последних встречах на «ВЭБ Арене» «Краснодар» даже не забивал.

