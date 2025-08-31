Второе поражение Гвардиолы подряд! «Брайтон» сотворил камбек против «Сити»

Для Холанна встреча стала юбилейной, и он сумел оформить символический результат — 88-й гол в Премьер-лиге. На 34-й минуте норвежец оказался самым расторопным в чужой штрафной: после смазанной атаки с участием Омара Мармуша мяч выкатился прямо под его ногу, и нападающий протолкнул его мимо Бартa Вербрюггена.
Но по-настоящему убедительным даже этот момент не выглядел. До гола Холанн растратил несколько убойных возможностей: сначала ударил мимо дальнего угла, затем не сумел толком пробить при выходе один на один, а потом ещё и отправил мяч головой прямо в руки голкипера. Обычно он беспощадно карает за подобное, но сейчас точность подвела.
«Сити» в целом действовал так, как будто держит матч под замком. Родри, впервые вышедший в старте после долгого восстановления, помогал контролировать центр поля, Нунес и Айт-Нури активно подключались вперёд. Но всё это производило впечатление больше количества, чем качества: владение, передачи, движение — и почти полное отсутствие уколов в финальной трети.
Хюрцелер перевернул игру четырьмя заменами
До 60-й минуты «Брайтон» выглядел обречённо: мало атак, брак в передачах выше 25%, ощущение безнадёжности. Но Фабиан Хюрцелер решился на ход, который изменил сценарий: выпустил сразу четверых свежих игроков — Груду, Милнера, Рюттера и Айари. С этого момента пошёл другой футбол.
Уже через пару минут Митома протащил мяч сквозь центр и вывел Минтеха один на один, но Траффорд спас «Сити». Следом после подачи Данка в штрафную последовал ключевой эпизод: мяч попал в руку Матеусу Нунесу, и арбитр без колебаний указал на точку.
Исполнителем стал Джеймс Милнер — 39 лет, бывший игрок «Сити», не забивавший в АПЛ почти шесть лет. Опытный англичанин пробил хладнокровно, без шансов для вратаря. Этот гол сделал его вторым самым возрастным автором мяча в истории Премьер-лиги.
Финальная атака и вспышка Груды
После 1:1 давление хозяев стало нарастать лавиной. «Сити» не нанёс ни одного удара в створ во втором тайме, и это при том, что оборона «Брайтона» не считается образцовой. Вербрюгген несколько раз выручил, но главным героем оставался Траффорд, который тащил всё: и выстрел Митомы, и рикошет после удара ван Хекке.
Однако на 89-й минуте оборона окончательно подвела своего кипера. Быстрая контратака «Брайтона» вскрыла левый фланг, Митома выждал паузу и отдал точный пас на Груду. Немецкий полузащитник проявил редкое спокойствие: обыграл Айт-Нури, обошёл Траффорда и закатил мяч в пустые ворота. Взрыв эмоций на трибунах, общее чувство справедливости — именно «Брайтон» заслуживал три очка в этот вечер.
«Сити» повторяет прошлый сезон, «Брайтон» находит характер
Для «Манчестер Сити» это второе подряд поражение после домашней неудачи с «Тоттенхэмом». Команда Гвардиолы набрала всего три очка в трёх турах и выглядит далёкой от образа привычного (привычного ли?) доминатора. Слабые места очевидны: нестабильность фулбеков, слишком прямолинейная атака, зависимость от индивидуальной формы Холанна.
Хозяева же доказали, что их удачи — не случайность. После обидных осечек в начале сезона они выдали камбек на характере и сняли проклятие невезения. Хюрцелер, которому всего 32 года, показал зрелость: его неочевидные замены полностью изменили ход игры.