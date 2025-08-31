Второе поражение Гвардиолы подряд! «Брайтон» сотворил камбек против «Сити»

На «Амекс» складывалось всё так, будто «Манчестер Сити» возьмёт свои три очка в рабочем темпе. Эрлинг Холанн открыл счёт в своём сотом матче в АПЛ, и первый тайм гости провели под знаком контроля. Но после перерыва команда Пепа Гвардиолы рухнула: пенальти Джеймса Милнера и гол Брайана Груды в концовке подарили «Брайтону» волевую победу 2:1 и оставили «горожан» с тревожными вопросами.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Сити 2:1 Голы: 0:1 Эрлинг Холанд (34'), 1:1 Джеймс Милнер (пенальти) (67'), 2:1 Браян Груда (89') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Йоэл Велтман, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Максим Де Кёйпер, Джек Хиншелвуд (Ясин Аяри, 61'), Карлос Балеба (Джеймс Милнер, 60'), Янкуба Минте (Диего Коппола, 90'), Диего Гомес (Браян Груда, 61'), Каору Митома, Дэнни Уэлбек (Жоржиньо Рюттер, 61') Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Райан Айт Нури, Джон Стоунс, Абдукодир Хусанов (Рубен Диаш, 85'), Тейьяни Рейндерс, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва (Nico O'Reilly, 72'), Омар Мармуш (Жереми Доку, 72'), Эрлинг Холанд, Оскар Бобб, Матеус Нунес (Рико Льюис, 85') Предупреждения: Ян Паул ван Хекке (16'), Абдукодир Хусанов (63'), Райан Айт Нури (69'), Йоэл Велтман (77')

Для Холанна встреча стала юбилейной, и он сумел оформить символический результат — 88-й гол в Премьер-лиге. На 34-й минуте норвежец оказался самым расторопным в чужой штрафной: после смазанной атаки с участием Омара Мармуша мяч выкатился прямо под его ногу, и нападающий протолкнул его мимо Бартa Вербрюггена.

Гол Холанна gettyimages.com

Но по-настоящему убедительным даже этот момент не выглядел. До гола Холанн растратил несколько убойных возможностей: сначала ударил мимо дальнего угла, затем не сумел толком пробить при выходе один на один, а потом ещё и отправил мяч головой прямо в руки голкипера. Обычно он беспощадно карает за подобное, но сейчас точность подвела.

«Сити» в целом действовал так, как будто держит матч под замком. Родри, впервые вышедший в старте после долгого восстановления, помогал контролировать центр поля, Нунес и Айт-Нури активно подключались вперёд. Но всё это производило впечатление больше количества, чем качества: владение, передачи, движение — и почти полное отсутствие уколов в финальной трети.

Хюрцелер перевернул игру четырьмя заменами

До 60-й минуты «Брайтон» выглядел обречённо: мало атак, брак в передачах выше 25%, ощущение безнадёжности. Но Фабиан Хюрцелер решился на ход, который изменил сценарий: выпустил сразу четверых свежих игроков — Груду, Милнера, Рюттера и Айари. С этого момента пошёл другой футбол.

Брайтон — Манчестер Сити gettyimages.com

Уже через пару минут Митома протащил мяч сквозь центр и вывел Минтеха один на один, но Траффорд спас «Сити». Следом после подачи Данка в штрафную последовал ключевой эпизод: мяч попал в руку Матеусу Нунесу, и арбитр без колебаний указал на точку.

Исполнителем стал Джеймс Милнер — 39 лет, бывший игрок «Сити», не забивавший в АПЛ почти шесть лет. Опытный англичанин пробил хладнокровно, без шансов для вратаря. Этот гол сделал его вторым самым возрастным автором мяча в истории Премьер-лиги.

Пенальти Милнера gettyimages.com

Финальная атака и вспышка Груды

После 1:1 давление хозяев стало нарастать лавиной. «Сити» не нанёс ни одного удара в створ во втором тайме, и это при том, что оборона «Брайтона» не считается образцовой. Вербрюгген несколько раз выручил, но главным героем оставался Траффорд, который тащил всё: и выстрел Митомы, и рикошет после удара ван Хекке.

Однако на 89-й минуте оборона окончательно подвела своего кипера. Быстрая контратака «Брайтона» вскрыла левый фланг, Митома выждал паузу и отдал точный пас на Груду. Немецкий полузащитник проявил редкое спокойствие: обыграл Айт-Нури, обошёл Траффорда и закатил мяч в пустые ворота. Взрыв эмоций на трибунах, общее чувство справедливости — именно «Брайтон» заслуживал три очка в этот вечер.

Игроки Брайтона празднуют победу gettyimages.com

«Сити» повторяет прошлый сезон, «Брайтон» находит характер

Для «Манчестер Сити» это второе подряд поражение после домашней неудачи с «Тоттенхэмом». Команда Гвардиолы набрала всего три очка в трёх турах и выглядит далёкой от образа привычного (привычного ли?) доминатора. Слабые места очевидны: нестабильность фулбеков, слишком прямолинейная атака, зависимость от индивидуальной формы Холанна.

Хозяева же доказали, что их удачи — не случайность. После обидных осечек в начале сезона они выдали камбек на характере и сняли проклятие невезения. Хюрцелер, которому всего 32 года, показал зрелость: его неочевидные замены полностью изменили ход игры.