ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки и тренерский штаб Наполи празднуют победуАнгисса спас «Наполи» на последних секундах: «Кальяри» не смог отобрать очки у чемпиона
  • 00:30
    • «Реал» в волевом стиле победил «Мальорку»
  • 00:18
    • Рублев в пяти сетах обыграл Вона и вышел в 1/8 финала US Open
  • 00:07
    • «ПСЖ» разгромил «Тулузу» в матче с 9-ю голами
  • 23:53
    • Синнер одолел Шаповалова и вышел в четвертый круг US Open
  • 23:42
    • Гол Замбо-Ангисса принес победу «Наполи» над Кальяри
    Все новости спорта

    «ПСЖ» разгромил «Тулузу» в матче с 9-ю голами

    «Тулуза» — «ПСЖ»: счет матча 3:6, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Тулуза ПСЖ
    В матче третьего тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на выезде переиграл «Тулузу» со счетом 6:3.

    Усман Дембеле
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Усман Дембеле

    В составе победителей забивали Жоау Невеш (трижды), Усман Дембеле (дважды) и Брэдли Барколя. За хозяев отличились Чарли Крессуэлл, Янн Гбохо и Алексис Восса.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Тулуза — ПСЖ 3:6
    Голы: 0:1 Жоау Невеш (7'), 0:2 Брэдли Баркола (10'), 0:3 Жоау Невеш (14'), 0:4 Усман Дембеле (пенальти) (31'), 1:4 Чарли Крессвел (37'), 1:5 Усман Дембеле (пенальти) (51'), 1:6 Жоау Невеш (78'), 2:6 Янн Гбоу (89'), 3:6 Alexis Vossah (90 + 1') Тулуза: Гийом Рест, Марк Маккензи, Чарли Крессвел, Джибриль Сидибе (Ноа Эджума, 63'), Расмус Николайсен (Уоррен Каманзи, 63'), Рафик Мессали, Марио Сауэр (Alexis Vossah, 64'), Арон Дённум, Янн Гбоу, Франк Магри (Santiago Hidalgo, 70'), Dayann Methalie ПСЖ: Люка Шевалье, Нуну Мендеш (Вильян Пачо, 46'), Лукас Бералдо, Илья Забарный, Ашраф Хакими, Усман Дембеле (Гонсалу Рамуш, 70'), Дезире Дуэ (Хвича Кварацхелия, 63'), Фабиан Руис, Витор Феррейра (Уоррен Заир-Эмери, 46'), Жоау Невеш, Брэдли Баркола (Ибраим Мбайе, 75') Предупреждение: Арон Дённум (82')

    Календарь и таблица Лиги 1

    У «ПСЖ» стало 9 очков из 9 возможных и идет 1-м в турнирной таблице. У «Тулузы» 6 баллов и 6-я строчка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли ЦСКА и «Краснодар» определить сильнейшего?
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Ждем результативную ничью?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Горожане» уверенно обыграют «чаек»?
  • «Брайтон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.09
  • Экспресс дня 31 августа
  • Сегодня в 18:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:45
    •  2.95
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Монако — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры