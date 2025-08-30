«ПСЖ» разгромил «Тулузу» в матче с 9-ю голами

Усман Дембеле Фото: globallookpress.com
В составе победителей забивали Жоау Невеш (трижды), Усман Дембеле (дважды) и Брэдли Барколя. За хозяев отличились Чарли Крессуэлл, Янн Гбохо и Алексис Восса.
Футбол. Франция. Лига 1
Тулуза — ПСЖ 3:6
Голы: 0:1 Жоау Невеш (7'), 0:2 Брэдли Баркола (10'), 0:3 Жоау Невеш (14'), 0:4 Усман Дембеле (пенальти) (31'), 1:4 Чарли Крессвел (37'), 1:5 Усман Дембеле (пенальти) (51'), 1:6 Жоау Невеш (78'), 2:6 Янн Гбоу (89'), 3:6 Alexis Vossah (90 + 1') Тулуза: Гийом Рест, Марк Маккензи, Чарли Крессвел, Джибриль Сидибе (Ноа Эджума, 63'), Расмус Николайсен (Уоррен Каманзи, 63'), Рафик Мессали, Марио Сауэр (Alexis Vossah, 64'), Арон Дённум, Янн Гбоу, Франк Магри (Santiago Hidalgo, 70'), Dayann Methalie ПСЖ: Люка Шевалье, Нуну Мендеш (Вильян Пачо, 46'), Лукас Бералдо, Илья Забарный, Ашраф Хакими, Усман Дембеле (Гонсалу Рамуш, 70'), Дезире Дуэ (Хвича Кварацхелия, 63'), Фабиан Руис, Витор Феррейра (Уоррен Заир-Эмери, 46'), Жоау Невеш, Брэдли Баркола (Ибраим Мбайе, 75') Предупреждение: Арон Дённум (82')
У «ПСЖ» стало 9 очков из 9 возможных и идет 1-м в турнирной таблице. У «Тулузы» 6 баллов и 6-я строчка.