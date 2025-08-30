Стал известен состав сборной Испании на матчи с Болгарией и Турцией

Наставник сборной Испанииопределился с заявкой на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2026. В список вошли 26 футболистов из 13 клубов.

Больше всего представителей делегировала «Барселона» — сразу семь игроков. По три футболиста вызваны из «Атлетика» и «Арсенала», по два — из мадридского «Реала», «Комо» и «Реала Сосьедад».

В заявку вошли вратари Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал») и Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»). В обороне сыграют Педро Порро («Тоттенхэм»), Дани Карвахаль и Дин Хейсен (оба — «Реал»), Робин Ле Норман («Атлетико»), Пау Кубарси («Барселона»), Дани Вивиан («Атлетик»), Марк Кукурелья («Челси») и Алекс Гримальдо («Байер»).

Среднюю линию составили Мартин Субименди и Микель Мерино (оба — «Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), а также квартет игроков «Барселоны» — Гави, Педри, Дани Ольмо и Фермин Лопес.

В атаке заявлены Альваро Мората и Хесус Родригес («Комо»), Ламин Ямаль и Ферран Торрес («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Вильярреал») и Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»).

Сборная Испании проведёт два гостевых поединка: 4 сентября против Болгарии и 7 сентября против Турции.