«Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд» вырвали победы в 3-м туре АПЛ

Завершились две игры третьего тура английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» на своем поле смог переиграть «Бернли»- 3:2.

За команду Рубена Аморима в основное время голы забивали Брайан Мбемо на 57-й минуте, а также в результате автогола капитана соперника Джоша Каллена на 27-й минуте.

За гостей отличились Лайл Фостер и Джейдон Энтони.

Когда дело плавно катилось к ничьей со счетом 2:2, «МЮ» заработал право на пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Бёрнли 3:2 Голы: 1:0 Джош Каллен (автогол) (27'), 1:1 Лайл Фостер (55'), 2:1 Брайан Мбемо (57'), 2:2 Джейдон Энтони (68'), 3:2 Бруну Фернандеш (пенальти) (90 + 7') Манчестер Юнайтед: Лени Йоро (Нуссайр Мазрауи, 85'), Маттейс де Лигт, Люк Шоу, Диогу Далот, Каземиро (Беньямин Шешко, 72'), Бруну Фернандеш, Мэйсон Маунт (Кобби Майну, 46'), Алтай Байындыр, Амад Диалло, Брайан Мбемо, Матеус Кунья (Джошуа Зиркзее, 31') Бёрнли: Мартин Дубравка, Квилиндсхи Хартман, Максим Эстеве, Яльмар Экдаль (Джо Уорролл, 83'), Кайл Уолкер, Ханнибал Межбри (Лум Чауна, 65'), Джош Каллен, Лесли Угочукву (Джош Лорент, 76'), Лайл Фостер, Джейдон Энтони, Якоб Бруун Ларсен (Оливер Сонне, 83') Предупреждения: Бруну Фернандеш (76'), Лум Чауна (89'), Джейдон Энтони (90 + 4'), Лайл Фостер (90 + 6'), Джош Лорент (90 + 8')

В 4-м туре подопечные Рубена Аморима сыграют в дерби с «Манчестер Юнайтед», «Бернли» примет чемпиона «Ливерпуль».

«Сандерленд» вырвал победу у «Брентфорда» — 2:1.

На 77-й минуте гости вышли вперед после точного удара бразильского нападающего Игора Тиаго. Через пять минут «Сандерленд» отыгрался благодаря Энцо Ле Фи, реализовавшему пенальти.

Победу «черным котам» принес точный удар бывшего игрока «Локомотива» и «Зенита» Вильсона Изидора.

Футбол. Англия. Премьер-лига Сандерленд — Брентфорд 2:1 Голы: 0:1 Игор Тиаго (77'), 1:1 Энцо Ле Фе (пенальти) (82'), 2:1 Вильсон Изидор (90 + 6') Сандерленд: Робин Руфс, Трай Хам, Норди Мукиэле, Омар Альдерете, Рейнилду, Абиб Диарра (Марк Гиу, 87'), Гранит Джака, Ноа Садики, Натан Морайа-Уэлш (Вильсон Изидор, 65'), Энцо Ле Фе, Чемсдин Талби (Саймон Адингра, 65') Брентфорд: Кивин Келлехер, Сепп ван ден Берг, Нэйтан Коллинз, Микаель Кайоде, Миккель Дамсгор, Данго Уаттара, Джордан Хендерсон (Фрэнк Аниика, 71'), Егор Ярмолюк, Игор Тиаго, Кевин Шаде (Фабиу Карвалью, 90'), Кин Льюис-Поттер (Рико Генри, 72') Предупреждения: Рейнилду (57'), Абиб Диарра (58'), Игор Тиаго (61'), Рико Генри (80'), Гранит Джака (90 + 4')

«Брентфорд» в следующем туре дома сыграет с «Челси», а «Сандерленд» будет гостить у «Кристал Пэлас».