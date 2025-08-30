2-й тайм Манчестер Юнайтед — БернлиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну Фернандеш«Манчестер Юнайтед» — «Бернли». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:11
    • Голы Дугласа Сантоса и Кассьерры принесли три очка «Зениту» в 7-м туре РПЛ
  • 16:35
    • «Челси» уверенно обыграл «Фулхэм» в АПЛ
  • 14:47
    • «Милан» объявил о переходе Нкунку
  • 19:03
    • «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд» вырвали победы в 3-м туре АПЛ
  • 18:57
    • «Тоттенхэм» проиграл «Борнмуту», «Эвертон» был сильнее «Вулверхэмптона»
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд» вырвали победы в 3-м туре АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Бернли Сандерленд Брентфорд
    Завершились две игры третьего тура английской Премьер-лиги.

    Бруну Фернандеш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бруну Фернандеш

    «Манчестер Юнайтед» на своем поле смог переиграть «Бернли»- 3:2.

    За команду Рубена Аморима в основное время голы забивали Брайан Мбемо на 57-й минуте, а также в результате автогола капитана соперника Джоша Каллена на 27-й минуте.

    За гостей отличились Лайл Фостер и Джейдон Энтони.

    Когда дело плавно катилось к ничьей со счетом 2:2, «МЮ» заработал право на пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Бёрнли 3:2
    Голы: 1:0 Джош Каллен (автогол) (27'), 1:1 Лайл Фостер (55'), 2:1 Брайан Мбемо (57'), 2:2 Джейдон Энтони (68'), 3:2 Бруну Фернандеш (пенальти) (90 + 7') Манчестер Юнайтед: Лени Йоро (Нуссайр Мазрауи, 85'), Маттейс де Лигт, Люк Шоу, Диогу Далот, Каземиро (Беньямин Шешко, 72'), Бруну Фернандеш, Мэйсон Маунт (Кобби Майну, 46'), Алтай Байындыр, Амад Диалло, Брайан Мбемо, Матеус Кунья (Джошуа Зиркзее, 31') Бёрнли: Мартин Дубравка, Квилиндсхи Хартман, Максим Эстеве, Яльмар Экдаль (Джо Уорролл, 83'), Кайл Уолкер, Ханнибал Межбри (Лум Чауна, 65'), Джош Каллен, Лесли Угочукву (Джош Лорент, 76'), Лайл Фостер, Джейдон Энтони, Якоб Бруун Ларсен (Оливер Сонне, 83') Предупреждения: Бруну Фернандеш (76'), Лум Чауна (89'), Джейдон Энтони (90 + 4'), Лайл Фостер (90 + 6'), Джош Лорент (90 + 8')

    В 4-м туре подопечные Рубена Аморима сыграют в дерби с «Манчестер Юнайтед», «Бернли» примет чемпиона «Ливерпуль».

    Календарь и таблица АПЛ

    «Сандерленд» вырвал победу у «Брентфорда» — 2:1.

    На 77-й минуте гости вышли вперед после точного удара бразильского нападающего Игора Тиаго. Через пять минут «Сандерленд» отыгрался благодаря Энцо Ле Фи, реализовавшему пенальти.

    Победу «черным котам» принес точный удар бывшего игрока «Локомотива» и «Зенита» Вильсона Изидора.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Сандерленд — Брентфорд 2:1
    Голы: 0:1 Игор Тиаго (77'), 1:1 Энцо Ле Фе (пенальти) (82'), 2:1 Вильсон Изидор (90 + 6') Сандерленд: Робин Руфс, Трай Хам, Норди Мукиэле, Омар Альдерете, Рейнилду, Абиб Диарра (Марк Гиу, 87'), Гранит Джака, Ноа Садики, Натан Морайа-Уэлш (Вильсон Изидор, 65'), Энцо Ле Фе, Чемсдин Талби (Саймон Адингра, 65') Брентфорд: Кивин Келлехер, Сепп ван ден Берг, Нэйтан Коллинз, Микаель Кайоде, Миккель Дамсгор, Данго Уаттара, Джордан Хендерсон (Фрэнк Аниика, 71'), Егор Ярмолюк, Игор Тиаго, Кевин Шаде (Фабиу Карвалью, 90'), Кин Льюис-Поттер (Рико Генри, 72') Предупреждения: Рейнилду (57'), Абиб Диарра (58'), Игор Тиаго (61'), Рико Генри (80'), Гранит Джака (90 + 4')

    «Брентфорд» в следующем туре дома сыграет с «Челси», а «Сандерленд» будет гостить у «Кристал Пэлас».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Красно-белые» будут доминировать в матче против «Сочи»
  • «Спартак» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Атлетико» выиграет первый матч в сезоне?
  • «Алавес» — «Атлетико» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «ПСЖ» легко победит
  • «Тулуза» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.47
  • Экспресс дня 30 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тулуза — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  1.86
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Наполи — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Жирона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры