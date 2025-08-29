Жерсон — об игре в РПЛ: Довольно агрессивный и сложный футбол

Полузащитникподелился мнением об уровне игры в российской Премьер-лиге.

«Петербург очень красивый, жду возможности познакомиться с ним поближе. Пока хорошо изучил только парк рядом с домом, где мы каждый день гуляем с дочкой.

"Зенит" — ​клуб с шикарной инфраструктурой, который уделяет своим игрокам всё необходимое внимание, а это очень важно. Футбол здесь жесткий, сложный, довольно агрессивный, потому что многие нарушения не фиксируются. Но мне как раз нравятся такие чемпионаты, поскольку это и мой игровой стиль», — сказал Жерсон пресс-службе «Зенита».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «сине-бело-голубых» 6 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.