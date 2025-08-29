21:30Гамбург ― Санкт-ПаулиОнлайн
    Даниэл Хойер Фернандеш«Гамбург» ― «Санкт-Паули». Онлайн, прямая трансляция
    Жерсон — об игре в РПЛ: Довольно агрессивный и сложный футбол

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Полузащитник «Зенита» Жерсон поделился мнением об уровне игры в российской Премьер-лиге.

    Жерсон — полузащитник «Зенита»
    Жерсон — полузащитник «Зенита»

    «Петербург очень красивый, жду возможности познакомиться с ним поближе. Пока хорошо изучил только парк рядом с домом, где мы каждый день гуляем с дочкой.

    "Зенит" — ​клуб с шикарной инфраструктурой, который уделяет своим игрокам всё необходимое внимание, а это очень важно. Футбол здесь жесткий, сложный, довольно агрессивный, потому что многие нарушения не фиксируются. Но мне как раз нравятся такие чемпионаты, поскольку это и мой игровой стиль», — сказал Жерсон пресс-службе «Зенита».

  • 27/08/2025

    • В нынешнем сезоне полузащитник провел за «сине-бело-голубых» 6 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.

