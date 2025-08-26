20:45Спартак ― Пари ННОнлайн
    В «Зените» поддержали решение Дугласа Сантоса принять вызов сборной Бразилии

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    В пресс-службе «Зенита» оценили решение защитника команды Дугласа Сантоса выступать за сборную Бразилии.

    Дуглас Сантос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дуглас Сантос

    «Клуб только поддержит своего игрока в любом его решении, это его личное право выбирать: наш капитан никогда не скрывал, что выйти на футбольное поле в футболке его родной страны — это главная спортивная мечта в жизни. Конечно, мы рады за Дугласа Сантоса и за других игроков команды, кто вызывается в свои национальные команды.

    Очевидно, это демонстрирует силу нашего чемпионата, когда сразу два игрока вызваны в национальную сборную Бразилии — у молодых российских игроков есть возможность играть и конкурировать с футболистами мирового класса. Тот факт, что Дуглас теперь будет считаться легионером, принимаем как данность, повторимся, мы рассматривали такой сценарий развития его карьеры и были к этому готовы — рады, что футболисты в нашей команде развиваются и у них будет возможность сыграть на самом высоком уровне», — приводит слова пресс-службы «Зенита» ТАСС.

    Сборная Бразилии в отборе на ЧМ-2026 сыграет против Чили 5-го сентября и Боливии 10-го сентября.

    Напомним, что Дуглас Сантос получил паспорт РФ, но пока что не решил, будет ли выступать за Россию или же за Бразилию.

