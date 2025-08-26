2-й таймКайрат — СелтикОнлайн
    «Кайрат» — «Селтик». Онлайн, прямая трансляция
  • 20:30
    «Зенит» в результативном матче победил «Оренбург», Глушенков сделал дубль
  • 18:12
    Дуглас Сантос будет выступать за сборную Бразилии
  • 18:03
    Тюкавин: Готовлюсь к возвращению, еще две‑три недели
  • 18:00
    Источник: Сборная России может сыграть против Бахрейна и Саудовской Аравии
  • 16:22
    «Спартак» вновь работает над трансфером защитника «Торино» Коко
    «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм» сыграют в первом раунде Кубка английской лиги. Поединок состоится на «Молинью» 26 августа в 21:30 мск.

    Обе команды потерпели два поражения на старте сезона. «Вулверхэмптон» проиграл «Ман Сити» и «Борнмуту», а «Вест Хэм» уступил «Сандерленду» и «Челси».

    «Волки» и «молотобойцы» хотят прервать свою неудачную полосу. Особенно вторые, которые пропустили за два стартовых матча сезона 8 мячей.

    Получится ли у «Вест Хэм» добиться положительного результата? Последняя встреча команд закончилась минимальной победой «Вулверхэмптона».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры принимают ставки на победу команд с коэффициентами 2.35 и 2.97, на проход во второй раунд цифры составляют 1.75 и 2.05 соответственно.

    • Эксперты LiveSport дали прогноз, сможет ли «Вест Хэм» победить «Вулверхэмптон».

    • Искусственный интеллект предложил поставить на победу «волков» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» смотрите на LiveCup.Run.

