сыграют в первом раунде Кубка английской лиги. Поединок состоится на «Молинью» 26 августа в 21:30 мск.

Обе команды потерпели два поражения на старте сезона. «Вулверхэмптон» проиграл «Ман Сити» и «Борнмуту», а «Вест Хэм» уступил «Сандерленду» и «Челси».

«Волки» и «молотобойцы» хотят прервать свою неудачную полосу. Особенно вторые, которые пропустили за два стартовых матча сезона 8 мячей.

Получится ли у «Вест Хэм» добиться положительного результата? Последняя встреча команд закончилась минимальной победой «Вулверхэмптона».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры принимают ставки на победу команд с коэффициентами 2.35 и 2.97, на проход во второй раунд цифры составляют 1.75 и 2.05 соответственно.

Эксперты LiveSport дали прогноз, сможет ли «Вест Хэм» победить «Вулверхэмптон».

Искусственный интеллект предложил поставить на победу «волков» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» смотрите на LiveCup.Run.

