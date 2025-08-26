Обе команды потерпели два поражения на старте сезона. «Вулверхэмптон» проиграл «Ман Сити» и «Борнмуту», а «Вест Хэм» уступил «Сандерленду» и «Челси».
«Волки» и «молотобойцы» хотят прервать свою неудачную полосу. Особенно вторые, которые пропустили за два стартовых матча сезона 8 мячей.
Получится ли у «Вест Хэм» добиться положительного результата? Последняя встреча команд закончилась минимальной победой «Вулверхэмптона».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры принимают ставки на победу команд с коэффициентами 2.35 и 2.97, на проход во второй раунд цифры составляют 1.75 и 2.05 соответственно.
- Эксперты LiveSport дали прогноз, сможет ли «Вест Хэм» победить «Вулверхэмптон».
- Искусственный интеллект предложил поставить на победу «волков» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» смотрите на LiveCup.Run.
