1-й таймУдинезе — ВеронаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лоренцо Лукка«Удинезе» — «Верона». Онлайн, прямая трансляция Борис ИгнатьевБорис Игнатьев: «Динамо» провело свой лучший матч под руководством Карпина Тимо ВернерИдеальные на бумаге. Топ-10 провальных трансферов, которые должны были выстрелить
  • 19:21
    • The Athletic: Родриго твердо намерен покинуть «Реал»
  • 18:56
    • «Урал» разгромил «Волгу» в матче Первой лиги
  • 17:44
    • «Матч ТВ» будет транслировать все матчи сборной России в 2025 году
  • 16:55
    • «Спартак» сыграет против «МЛ Витебск» в товарищеской игре
  • 15:14
    • L’Équipe: Полузащитник «Уотфорда» ведет переговоры с «Локомотивом»
  • 14:59
    • BBC: Букайо Сака выбыл на четыре недели из-за травмы
  • 08:15
    • Медведев в пяти сетах проиграл Бонзи на старте US Open 2025
    Все новости спорта

    «Молотобойцы» окажутся сильнее?

    Вулверхэмптон — Вест Хэм. Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 26 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Вулверхэмптон Прогнозы на Вест Хэм
    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джаррод Боуэн («Вест Хэм»)
    26 августа в 1/32 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм». Начало встречи — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок Лиги 26 Августа 2025 года

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 21:30 Вест Хэм

    Вест Хэм

  • Лондон
    •

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: Прошлый чемпионат АПЛ «волки» завершили на 16-й позиции, но вылет в Чемпионшип им практически не грозил — конкуренты оказались заметно слабее. «Лестер», «Ипсвич» и «Саутгемптон» фактически сами подарили клубу место в элите. Однако концовку сезона подопечные тогдашнего тренерского штаба провалили: всего одно очко за четыре последних матча.

    Последние матчи: В новом розыгрыше АПЛ «Вулверхэмптон» также стартовал крайне неудачно — серия без побед достигла шести игр, пять из которых закончились поражением.

    Вулверхэмптон — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи только подчеркнули кризис: разгромное домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:4), а затем и выездная неудача в Борнмуте (0:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Кубковый матч обещает серьезную ротацию в составе. Главный тренер Витор Перейра явно недоволен стартовыми результатами и намерен освежить команду. На место вратаря претендует Джонстон, в обороне может появиться Сантьяго Буэно, а центр поля усилит Андре. На флангах ожидаются Тчатчуа и Уго Буэно, впереди — Фер Лопес, Хван Хи Чхан и Энсо Гонсалес.

    Основная проблема «Вулверхэмптона» — отсутствие эффективности в атаке. За последние шесть матчей АПЛ команда смогла забить лишь трижды, причем четыре встречи подряд завершала без голов. Единственными соперниками, кому «волки» все же сумели пробить оборону, оказались «Брентфорд» и «Кристал Пэлас».

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: Начало сезона для «молотобойцев» получилось катастрофическим: команда проиграла два стартовых матча АПЛ и пропустила восемь мячей. Такая ситуация сразу поставила под угрозу будущее главного тренера Грэма Поттера.

  • Домой на «Эмирейтс»: как «Арсенал» перехватил Эзе у «шпор»
  • «Канониры» заплатили почти £70 млн за воспитанника
  • Вчера

    • Последние матчи: 16 августа «Вест Хэм» провел неудачный матч с «Сандерлендом». Команда уступила со счетом 0:3.

    22 августа «Вест Хэм» на своем поле не справился с «Челси». «Молотобойцы» потерпели поражение 1:5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: В середине недели логично ожидать изменений по всему составу: тренеру нужно искать оптимальные комбинации и варианты усиления. В заявку на старт могут попасть Поттс, Мавропанос, Ирвинг, Уилсон и Уокер-Питерс, которые не были в числе первых выборов в предыдущих матчах.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    За последние десять встреч против «волков» лондонцы одержали семь побед при трех поражениях. Причем четыре раза «молотобойцы» выигрывали всухую. Это явно добавляет оптимизма «Вест Хэму» перед предстоящей встречей.

    Статистика для ставок

    • «Вулверхэмптон» в двух стартовых матчах АПЛ не набрал очков и ни разу не забил

    • «Вест Хэм» также уступил в двух встречах

    • 1 апреля «Вулверхэмптон» дома одолел «Вест Хэм» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.07.

    Прогноз: Сыграют два главных неудачника старта АПЛ — «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм», которые открыли сезон с двух поражений. Кто-то обязательно наберет очки. У «молотобойцев» удачная статистика встреч с «Вулвз» — семь побед в десяти последних матчах.

    Ставка: победа «Вест Хэма» за 2.88.

    Прогноз: В семи из девяти предыдущих личных встреч хотя бы один клуб уходил с поля без гола.

    Ставка: обе не забьют за 2.21

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Калинская — Нгунуэ
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Гомес — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Фонсека — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ротор — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Удинезе — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Мертенс — Ан
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рыбакина — Пареха
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Беллуччи — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Таунсенд — Рузич
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Букша — Лью
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Пассаро — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Касаткина — Рузе
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Вулверхэмптон — Вест Хэм: прогноз и ставка за 2.88, статистика, коэффициенты матча 26.08.202521:30. «Молотобойцы» окажутся сильнее?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры