ПерерывОренбург — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Семак«Оренбург» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:12
    • Дуглас Сантос будет выступать за сборную Бразилии
  • 18:03
    • Тюкавин: Готовлюсь к возвращению, еще две‑три недели
  • 18:00
    • Источник: Сборная России может сыграть против Бахрейна и Саудовской Аравии
  • 16:22
    • «Спартак» вновь работает над трансфером защитника «Торино» Коко
  • 15:33
    • Чуквуэмека стал игроком «Боруссии» Дортмунд
    Все новости спорта

    Тюкавин: Готовлюсь к возвращению, еще две‑три недели

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своем восстановлении после травмы.

    Константин Тюкавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Тюкавин

    «Непростые шесть месяцев, это первая такая серьезная травма в моей карьере, выключила меня на долгий срок. Но и такое нужно преодолеть. Стану сильнее, надеюсь, все будет хорошо.

    Готовлюсь к возвращению, еще две‑три недели. Надеюсь, после паузы на сборную выйду в официальной игре.

    Нет времени думать перед единоборством, как надо поставить ногу. Возможно, со стороны что‑то и заметно, так что, когда выйду на поле, вы все увидите. Мне кажется, что внутреннего ограничения нет, все хорошо, тренируюсь с командой последнюю неделю, привыкаю к мячу, полю, партнерам», — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В сезоне‑2024/25 Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Кайрат» выйдет в основной этап ЛЧ?
  • «Кайрат» — «Селтик». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Что покажет дружина Деяна Станковича?
  • «Спартак» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Карабах» обеспечит место в основной сетке ЛЧ?
  • «Карабах» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.14
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 20:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кайрат — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Спартак — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Карабах — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Пафос — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ахмат — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Балтика — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Копенгаген — Базель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры