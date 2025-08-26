Тюкавин: Готовлюсь к возвращению, еще две‑три недели

Нападающий московскоговысказался о своем восстановлении после травмы.

«Непростые шесть месяцев, это первая такая серьезная травма в моей карьере, выключила меня на долгий срок. Но и такое нужно преодолеть. Стану сильнее, надеюсь, все будет хорошо.

Готовлюсь к возвращению, еще две‑три недели. Надеюсь, после паузы на сборную выйду в официальной игре.

Нет времени думать перед единоборством, как надо поставить ногу. Возможно, со стороны что‑то и заметно, так что, когда выйду на поле, вы все увидите. Мне кажется, что внутреннего ограничения нет, все хорошо, тренируюсь с командой последнюю неделю, привыкаю к мячу, полю, партнерам», — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».

В сезоне‑2024/25 Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.