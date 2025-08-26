16-летний Нгумоха разрушил праздник «Ньюкасла»: «Ливерпуль» вырвал победу на 100-й минуте

Футбол редко бывает настолько безумным. Вечер на «Сент-Джеймс Парк» превратился в сплав нервов, обид и восторга: «Ньюкасл» остался без Гордона и ключевых полузащитников, сумел вернуться с 0:2, но всё перечеркнул точный удар 16-летнего дебютанта Рио Нгумохи.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Ливерпуль 2:3 Голы: 0:1 Райан Гравенберх (35'), 0:2 Уго Экитике (46'), 1:2 Бруно Гимарайнс (57'), 2:2 Уильям Осула (88'), 2:3 Rio Ngumoha (90 + 10') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер (Льюис Холл, 76'), Фабиан Шер (Малик Тшау, 81'), Дэниел Бёрн, Тино Ливраменто, Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали (Льюис Майли, 66'), Харви Льюис Барнс (Уильям Осула, 76'), Жоэлинтон (Джейкоб Рэмси, 76'), Энтони Эланга, Энтони Гордон Ливерпуль: Алисон, Милош Керкез, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Флориан Вирц (Конор Брэдли, 80'), Мохамед Салах (Ватару Эндо, 90'), Райан Гравенберх, Кёртис Джонс (Харви Эллиотт, 90'), Доминик Собослаи, Уго Экитике (Федерико Кьеза, 80'), Коди Матес Гакпо (Rio Ngumoha, 90') Предупреждения: Райан Гравенберх (8'), Ибраима Конате (25'), Дэниел Бёрн (45'), Бруно Гимарайнс (47'), Конор Брэдли (87'), Серджи Гомес (67'), Франциско Мачадо (68') Удаление: Энтони Гордон (45 + 3')

В воздухе витала вражда ещё до выхода команд из подтрибунки. Болельщики «сорок» припоминали «Ливерпулю» прошлогодний финал Кубка лиги, а добавляла эмоций летняя сага вокруг Александера Исака. В итоге вместо шведа в центре атаки вышел Энтони Гордон — номинальный вингер, которому досталась эта роль.

Ньюкасл — Ливерпуль globallookpress.com

Стартовые минуты походили на хаотичный обмен ударами. Бруно Гимарайнш кричал, требуя фола после каждого столкновения, Арне Слот бесился у бровки, а Райан Гравенберх с ходу врезался в игру жёстким подкатом и жёлтой карточкой.

«Ливерпуль» пытался успокоить темп через ван Дейка, но это было похоже на попытку гасить пожар стаканом воды. «Ньюкасл» гнали вперёд трибуны, а у Алисона хватало работы.

Красная Гордону всё сломала

После нескольких опасных атак и неудачных попыток забить от Гордона, «Ливерпуль» всё-таки открыл счёт. Райан Гравенберх пробил с линии штрафной, Ник Поуп всё, вроде бы, контролировал — но рикошет поменял планы английского кипера. Мяч в сетке на 35-й минуте, хотя первые полчаса хозяева провели увереннее.

Райан Гравенберх globallookpress.com

Энтони Гордон выглядел опасно — зарабатывал фолы, убегал за спины защитникам, но в один момент сорвался. Его прыжок сзади в голень ван Дейка был скорее актом отчаяния, чем осознанным решением. Сначала жёлтая, потом ВАР, и арбитр отправил его в раздевалку.

Гордон и ван Дейк globallookpress.com

Трибуну накрыло чувство несправедливости: на табло 0:1 после рикошета от удара Гравенберха, а теперь ещё и минус игрок. Но сама реакция Гордона — опущенная голова, без попыток спорить — говорила: он всё понимал.

Если в этой игре образ Исака и нависал над стадионом, то его тень проявилась в голе Экитике. Тот самый Юго, которого «Ньюкасл» пытался подписать, а «Ливерпуль» вырвал прямо из-под носа. На второй минуте второго тайма он наказал хозяев: рывок, удар с добивания — и уже 0:2.

Юго Экитике globallookpress.com

Камера тут же показала владельцев клуба на трибуне — лица каменные. Они явно думали не только о матче, но и о переговорах.

«Сороки» идут ва-банк

Казалось бы, игра закончена, но «Ньюкасл» — это не команда, которая сдаётся. Бруно Гимарайнш головой вернул интригу, а дальше стадион буквально сдул «Ливерпуль» к своим воротам.

Бруно Гимарайнш забивает головой globallookpress.com

При этом травмы обрушились градом: Тонали ушёл с повреждением плеча, Жоэлинтон прихрамывал и плакал, покидая поле, Шер после столкновения тоже оказался вне игры. У Хау выбор таял на глазах.

И всё равно они смогли дожать. За две минуты до конца Поуп послал мяч вперёд, Бёрн выиграл верх, а Уиллиам Осула — парень, о котором мало кто слышал до вечера понедельника, — проткнул мяч мимо Алисона. 2:2 в меньшинстве — оставалось лишь додержать.

Уиллиам Осула забивает гол globallookpress.com

Подросток приносит победу «Ливерпулю»

Но футбол любит неожиданных героев. На 96-й минуте, когда все уже смирились с боевой ничьей, вышел Рио Нгумоха. Шестнадцать лет. Первый матч в АПЛ. Получил мяч в штрафной, сделал лёгкий замах и положил в дальний. Удар взрослого игрока, уверенного и спокойного. Поуп даже не успел среагировать. Игроки «Ливерпуля» бросились к Нгумохе, Слот схватился за голову, а «Сент-Джеймс Парк» замер — такое сложно принять.

Рио Нгумоха globallookpress.com

Для «Ньюкасла» это не просто поражение. Это новая волна вопросов: кто будет забивать, если Исак уйдёт? Как заменить Тонали и Жоэлинтона, если их травмы окажутся серьёзными? И что делать с эмоциональной нестабильностью игроков вроде Гордона?

Для «Ливерпуля» — символичная победа. Команда Слота второй матч подряд вырывает результат в концовке и демонстрирует глубину состава. Экитике забивает, Гравенберх возвращает остроту в центр, а Нгумоха внезапно заявляет о себе как о будущем клуба.

Это была драма, достойная английского хита, и уже сейчас можно сказать: этот вечер войдёт в историю не столько благодаря счёту, сколько благодаря 16-летнему нападающему, который не дрогнул, когда на табло отсчитывалась сотая минута.