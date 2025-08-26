16-летний Нгумоха разрушил праздник «Ньюкасла»: «Ливерпуль» вырвал победу на 100-й минуте

В воздухе витала вражда ещё до выхода команд из подтрибунки. Болельщики «сорок» припоминали «Ливерпулю» прошлогодний финал Кубка лиги, а добавляла эмоций летняя сага вокруг Александера Исака. В итоге вместо шведа в центре атаки вышел Энтони Гордон — номинальный вингер, которому досталась эта роль.
Стартовые минуты походили на хаотичный обмен ударами. Бруно Гимарайнш кричал, требуя фола после каждого столкновения, Арне Слот бесился у бровки, а Райан Гравенберх с ходу врезался в игру жёстким подкатом и жёлтой карточкой.
«Ливерпуль» пытался успокоить темп через ван Дейка, но это было похоже на попытку гасить пожар стаканом воды. «Ньюкасл» гнали вперёд трибуны, а у Алисона хватало работы.
Красная Гордону всё сломала
После нескольких опасных атак и неудачных попыток забить от Гордона, «Ливерпуль» всё-таки открыл счёт. Райан Гравенберх пробил с линии штрафной, Ник Поуп всё, вроде бы, контролировал — но рикошет поменял планы английского кипера. Мяч в сетке на 35-й минуте, хотя первые полчаса хозяева провели увереннее.
Энтони Гордон выглядел опасно — зарабатывал фолы, убегал за спины защитникам, но в один момент сорвался. Его прыжок сзади в голень ван Дейка был скорее актом отчаяния, чем осознанным решением. Сначала жёлтая, потом ВАР, и арбитр отправил его в раздевалку.
Трибуну накрыло чувство несправедливости: на табло 0:1 после рикошета от удара Гравенберха, а теперь ещё и минус игрок. Но сама реакция Гордона — опущенная голова, без попыток спорить — говорила: он всё понимал.
Если в этой игре образ Исака и нависал над стадионом, то его тень проявилась в голе Экитике. Тот самый Юго, которого «Ньюкасл» пытался подписать, а «Ливерпуль» вырвал прямо из-под носа. На второй минуте второго тайма он наказал хозяев: рывок, удар с добивания — и уже 0:2.
Камера тут же показала владельцев клуба на трибуне — лица каменные. Они явно думали не только о матче, но и о переговорах.
«Сороки» идут ва-банк
Казалось бы, игра закончена, но «Ньюкасл» — это не команда, которая сдаётся. Бруно Гимарайнш головой вернул интригу, а дальше стадион буквально сдул «Ливерпуль» к своим воротам.
При этом травмы обрушились градом: Тонали ушёл с повреждением плеча, Жоэлинтон прихрамывал и плакал, покидая поле, Шер после столкновения тоже оказался вне игры. У Хау выбор таял на глазах.
И всё равно они смогли дожать. За две минуты до конца Поуп послал мяч вперёд, Бёрн выиграл верх, а Уиллиам Осула — парень, о котором мало кто слышал до вечера понедельника, — проткнул мяч мимо Алисона. 2:2 в меньшинстве — оставалось лишь додержать.
Подросток приносит победу «Ливерпулю»
Но футбол любит неожиданных героев. На 96-й минуте, когда все уже смирились с боевой ничьей, вышел Рио Нгумоха. Шестнадцать лет. Первый матч в АПЛ. Получил мяч в штрафной, сделал лёгкий замах и положил в дальний. Удар взрослого игрока, уверенного и спокойного. Поуп даже не успел среагировать. Игроки «Ливерпуля» бросились к Нгумохе, Слот схватился за голову, а «Сент-Джеймс Парк» замер — такое сложно принять.
Для «Ньюкасла» это не просто поражение. Это новая волна вопросов: кто будет забивать, если Исак уйдёт? Как заменить Тонали и Жоэлинтона, если их травмы окажутся серьёзными? И что делать с эмоциональной нестабильностью игроков вроде Гордона?
Для «Ливерпуля» — символичная победа. Команда Слота второй матч подряд вырывает результат в концовке и демонстрирует глубину состава. Экитике забивает, Гравенберх возвращает остроту в центр, а Нгумоха внезапно заявляет о себе как о будущем клуба.
Это была драма, достойная английского хита, и уже сейчас можно сказать: этот вечер войдёт в историю не столько благодаря счёту, сколько благодаря 16-летнему нападающему, который не дрогнул, когда на табло отсчитывалась сотая минута.